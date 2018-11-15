موجة غبار واسعة ونشاط قوي للرياح تضرب الخرج.. انعدام للرؤية

رفعت الجهات المعنية في المحافظة درجة التأهب والاستعداد القصوى

تشهد محافظة الخرج والمراكز التابعة لها، الآن، هبوب موجة غبار شديدة، تسببت في انعدام الرؤية بشكل شبه كامل، مع نشاط في الرياح السطحية.

وأثرت موجة الغبار، التي يُتوقع أن تستمر حتى ساعات الليل، على الحركة المرورية، كما وضعت الجهات الأمنية والخدمية في حالة استنفار؛ للتعاطي مع أي حالات طوارئ محتملة.

يُذكر أن "الإنذار المبكر" التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدر تنبيهاً أكدت الهيئة من خلاله "أن نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بدأت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الخميس، وستنتهي -بإذن الله- في تمام الساعة 7 من مساء اليوم.