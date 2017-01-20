القبض على ضباط بالجيش العراقي بتهمة بيع أسلحة لجماعات مسلحة

تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة بالإضافة إلى معدات عسكرية

صدرت اليوم الخميس، أوامر ضبط بحق عدد من ضباط الجيش العراقي؛ بتهمة بيع أسلحة لجماعات مسلحة. بحسب مصادر عراقية.

وقالت المصادر لـRT إن "نحو 10 ضباط في الجيش العراقي صدرت بحقهم أوامر قبض على خلفية بيع أسلحة سلمها التحالف الدولي للقوات العراقية".

وأشارت إلى أن "الأسلحة التي بيعت تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى معدات عسكرية".

وفي 23 من ديسمبر الماضي، نشرت RT معلومات حول قضية ضابط عراقي "باع" أسلحة أهداها التحالف الدولي إلى القوات العراقية خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت مصادر عراقية لـRT آنذاك إن "ضابطًا في الجيش العراقي اعتُقِل خلال الأيام الماضية، بتهمة بيع أسلحة أهدتها قوات التحالف الدولي إلى القوات العراقية".

وأضافت أن "الضابط يحمل رتبة رفيعة في قيادة القوات العراقية بالعاصمة بغداد".

وأشارت إلى أن "الأسلحة التي بيعت متوسطة وخفيفة".

ووفقًا للمصادر، فإن "القضاء العراقي أصدر أوامر قبض أخرى بحق ضباط آخرين مشتركين بقضية البيع".