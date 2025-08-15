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بعد قليل.. "التعليم" تكشف آلية العام الدراسي الجديد

يُنتظر أن تعرض القنوات السعودية بعد قليل‫ كلمة مرتقبة لوزير التعليم عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد قليل.. "التعليم" تكشف آلية العام الدراسي الجديد
سبق

يُنتظر أن تعرض القنوات السعودية بعد قليل‫ كلمة مرتقبة لوزير التعليم عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
08:41 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
08:58 PM

بعد قليل.. "التعليم" تكشف آلية العام الدراسي الجديد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
16
25,169

يُنتظر أن تعرض القنوات السعودية بعد قليل‫ كلمة مرتقبة لوزير التعليم عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي.

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