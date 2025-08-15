يُنتظر أن تعرض القنوات السعودية بعد قليل كلمة مرتقبة لوزير التعليم عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي.
بعد قليل.. "التعليم" تكشف آلية العام الدراسي الجديد
يُنتظر أن تعرض القنوات السعودية بعد قليل كلمة مرتقبة لوزير التعليم عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي.وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد
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بعد قليل.. "التعليم" تكشف آلية العام الدراسي الجديدعبدالله البرقاوي سبق 2020-08-15
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
08:41 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
08:58 PM
بعد قليل.. "التعليم" تكشف آلية العام الدراسي الجديد
يُنتظر أن تعرض القنوات السعودية بعد قليل كلمة مرتقبة لوزير التعليم عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي.
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