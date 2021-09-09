النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصناعة" تنفّذ 246 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال أغسطس

رصدت 111 مخالفة لنظام الاستثمار التعديني

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية خلال شهر أغسطس الماضي 246 جولة ميدانية على مواقع الأنشطة التعدينية في مختلف مناطق المملكة؛ حيث رصدت ما يقارب (111) مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، واتخذت الإجراءات المناسبة لها وفق اللائحة التنفيذية للنظام، بهدف حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، وضمان استدامته.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات المرصودة تباينت بين استغلال للرمل العادي، بإجمالي (49) مخالفة، واستغلال مواد الكسارات (البحص) بـ (42) مخالفة، بينما ضُبطت نحو (8) مخالفات لاستغلال خام رمل السيليكا، و (7) مخالفات لاستغلال مواد الردميات، و (4) مخالفات في استغلال خام الحجر الجيري، وخام البوزلان، ومخالفة واحدة لاستغلال خام الفلسبار.

وبينت أنه بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، فإن مقدار العقوبات مبني على حجم ونوع المخالفة المرتكبة وتكرارها، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالصحة والسلامة والبيئة من قبل المخالفين، وكذلك حسب الكميات المستغلة ومساحة موقع المخالفة ونوع الخام المستغل، مؤكدةً أن جميع المخالفات المرصودة كانت لمخالفين يعملون بدون رخصة نظامية.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها تسعى من خلال هذه الجولات للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأوضحت الأرقام تسجيل منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي المخالفات المرصودة بنحو 57 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ51 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ37 مخالفة، وتوزعت بقية المخالفات على عدد من مناطق المملكة.

يذكر أن نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري إلى حماية القطاع وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصناعة" تنفّذ 246 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال أغسطس
سبق

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية خلال شهر أغسطس الماضي 246 جولة ميدانية على مواقع الأنشطة التعدينية في مختلف مناطق المملكة؛ حيث رصدت ما يقارب (111) مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، واتخذت الإجراءات المناسبة لها وفق اللائحة التنفيذية للنظام، بهدف حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، وضمان استدامته.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات المرصودة تباينت بين استغلال للرمل العادي، بإجمالي (49) مخالفة، واستغلال مواد الكسارات (البحص) بـ (42) مخالفة، بينما ضُبطت نحو (8) مخالفات لاستغلال خام رمل السيليكا، و (7) مخالفات لاستغلال مواد الردميات، و (4) مخالفات في استغلال خام الحجر الجيري، وخام البوزلان، ومخالفة واحدة لاستغلال خام الفلسبار.

وبينت أنه بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، فإن مقدار العقوبات مبني على حجم ونوع المخالفة المرتكبة وتكرارها، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالصحة والسلامة والبيئة من قبل المخالفين، وكذلك حسب الكميات المستغلة ومساحة موقع المخالفة ونوع الخام المستغل، مؤكدةً أن جميع المخالفات المرصودة كانت لمخالفين يعملون بدون رخصة نظامية.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها تسعى من خلال هذه الجولات للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأوضحت الأرقام تسجيل منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي المخالفات المرصودة بنحو 57 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ51 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ37 مخالفة، وتوزعت بقية المخالفات على عدد من مناطق المملكة.

يذكر أن نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري إلى حماية القطاع وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
09:33 PM

"الصناعة" تنفّذ 246 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال أغسطس

رصدت 111 مخالفة لنظام الاستثمار التعديني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
461

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية خلال شهر أغسطس الماضي 246 جولة ميدانية على مواقع الأنشطة التعدينية في مختلف مناطق المملكة؛ حيث رصدت ما يقارب (111) مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، واتخذت الإجراءات المناسبة لها وفق اللائحة التنفيذية للنظام، بهدف حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، وضمان استدامته.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات المرصودة تباينت بين استغلال للرمل العادي، بإجمالي (49) مخالفة، واستغلال مواد الكسارات (البحص) بـ (42) مخالفة، بينما ضُبطت نحو (8) مخالفات لاستغلال خام رمل السيليكا، و (7) مخالفات لاستغلال مواد الردميات، و (4) مخالفات في استغلال خام الحجر الجيري، وخام البوزلان، ومخالفة واحدة لاستغلال خام الفلسبار.

وبينت أنه بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، فإن مقدار العقوبات مبني على حجم ونوع المخالفة المرتكبة وتكرارها، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالصحة والسلامة والبيئة من قبل المخالفين، وكذلك حسب الكميات المستغلة ومساحة موقع المخالفة ونوع الخام المستغل، مؤكدةً أن جميع المخالفات المرصودة كانت لمخالفين يعملون بدون رخصة نظامية.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها تسعى من خلال هذه الجولات للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأوضحت الأرقام تسجيل منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي المخالفات المرصودة بنحو 57 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ51 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ37 مخالفة، وتوزعت بقية المخالفات على عدد من مناطق المملكة.

يذكر أن نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري إلى حماية القطاع وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,524
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,811
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,905

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة