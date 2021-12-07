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خبير طقس: اليوم دخول المربعانية ويبدأ البرد يشتد

وفقاً لتقويم أم القرى

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله المسند، اليوم، دخول المربعانية 7 ديسمبر، وفقاً لتقويم أم القرى.

وأضاف قائلاً: دخول طالع الإكليل وهو أول نجوم فصل الشتاء، وفقاً لحساب الأنواء، وأول نجوم المربعانية الثلاثة، وفيه يبدأ البرد يشتد، وسُميت بالمربعانية؛ لأن طولها 40 يوماً (على اعتبار منزلة القلب 14 يوماً).

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خبير طقس: اليوم دخول المربعانية ويبدأ البرد يشتد
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله المسند، اليوم، دخول المربعانية 7 ديسمبر، وفقاً لتقويم أم القرى.

وأضاف قائلاً: دخول طالع الإكليل وهو أول نجوم فصل الشتاء، وفقاً لحساب الأنواء، وأول نجوم المربعانية الثلاثة، وفيه يبدأ البرد يشتد، وسُميت بالمربعانية؛ لأن طولها 40 يوماً (على اعتبار منزلة القلب 14 يوماً).

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
08:32 AM

خبير طقس: اليوم دخول المربعانية ويبدأ البرد يشتد

وفقاً لتقويم أم القرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله المسند، اليوم، دخول المربعانية 7 ديسمبر، وفقاً لتقويم أم القرى.

وأضاف قائلاً: دخول طالع الإكليل وهو أول نجوم فصل الشتاء، وفقاً لحساب الأنواء، وأول نجوم المربعانية الثلاثة، وفيه يبدأ البرد يشتد، وسُميت بالمربعانية؛ لأن طولها 40 يوماً (على اعتبار منزلة القلب 14 يوماً).

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