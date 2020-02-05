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الرصاصة اخترقت قلبه.. الاحتلال يقتل فلسطينيّاً في الضفة الغربية

مواجهات على خلفية "صفقة القرن"

قُتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة الخليل بالضفة الغربية، اليوم (الأربعاء).

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته "رويترز"، بأن الفتى محمد سلمان طعمة الحداد (17 عامًا) قُتل برصاصة اخترقت قلبه في مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل.

وأظهرت لقطات فيديو شبانا وهم يحملون الحداد بعد إصابته ويركضون به نحو سيارة نقلته إلى المستشفى.

وتشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات محدودة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن الشهر الماضي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل

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الرصاصة اخترقت قلبه.. الاحتلال يقتل فلسطينيّاً في الضفة الغربية
سبق

قُتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة الخليل بالضفة الغربية، اليوم (الأربعاء).

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته "رويترز"، بأن الفتى محمد سلمان طعمة الحداد (17 عامًا) قُتل برصاصة اخترقت قلبه في مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل.

وأظهرت لقطات فيديو شبانا وهم يحملون الحداد بعد إصابته ويركضون به نحو سيارة نقلته إلى المستشفى.

وتشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات محدودة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن الشهر الماضي.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
08:05 PM

الرصاصة اخترقت قلبه.. الاحتلال يقتل فلسطينيّاً في الضفة الغربية

مواجهات على خلفية "صفقة القرن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,195

قُتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة الخليل بالضفة الغربية، اليوم (الأربعاء).

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته "رويترز"، بأن الفتى محمد سلمان طعمة الحداد (17 عامًا) قُتل برصاصة اخترقت قلبه في مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل.

وأظهرت لقطات فيديو شبانا وهم يحملون الحداد بعد إصابته ويركضون به نحو سيارة نقلته إلى المستشفى.

وتشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات محدودة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن الشهر الماضي.

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