"تعليم الطائف" جاهزة لعودة طلاب المرحلتين الابتدائية والروضة

وفق الإجراءات والبروتوكولات الصحية لضمان السلامة

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف جاهزيتها واستعداداتها للعودة الحضورية واستقبال الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، 23 يناير الجاري.



يأتي ذلك من أجل بيئة آمنة وصحية تعمها البهجة والسرور، بما وصلنا إليه في الإجراءات الصحية والتعليمية في المجتمع التعليمي.



وقال المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي: إن جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس على أتم الاستعداد للخطوة التعليمية القادمة، واستمرار العملية التعليمية الحضورية وفق الإجراءات والبروتوكولات الصحية لضمان سلامة الطلبة.



وأضاف أن فرق الصيانة والنظافة بإدارة التشغيل والصيانة انطلقت منذ أمس الأول لتباشر أعمالها الضرورية بالمدارس من حيث صيانة أعمال الكهرباء، والسباكة، والتكييف "بارد وحار"، في الفصول والمرافق التعليمية والممرات وأفنية المدارس، وتعبئة كل طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها، وإصلاح الأعطال الكهربائية إن وجدت، والتأكد من عدم وجود أي عطل أو خلل يشكل خطورة على الطلاب والطالبات، إضافة إلى البدء في نظافة جميع مرافق المدرسة "فصول بكامل محتوياتها مع المقاعد والسبورات واللوحات الإرشادية والشبابيك ونظافة المكيفات"، ومرافق المدارس من معامل ومختبرات وغرف إدارية، ونظافة الخزانات السفلية والعلوية، وتعقيم المدارس بالمطهرات اللازمة، وتوفير أدوات النظافة لكل مدرسة وأدوات التعقيم.



وقال "اللهيبي": إن العمل جار أيضًا على حصر المدارس المراد نقل أثاثها من مبنى لآخر، أو نقل أثاث المدارس إلى المباني الجديدة المستلمة حديثًا، ولم يتم استكمال النقل، وحصر مستويات الكثافة الطلابية في جميع المدارس لكل مكتب في المراحل الابتدائية ورياض الأطفال والطفولة المبكرة حكومية وأهلية، وفق مستويات الكثافة الثلاثة، وحصر وتوفير العجز إن وجد في مقاعد الطلاب والطالبات والسبورات في جميع مدارس الطفولة المبكرة والابتدائي والعمل على توفيرها.



ولفت إلى أن هذه الجهود المباركة تتواصل، ولله الحمد، دون توقف، من أجل تعليم أبناء وبنات الوطن ليكونوا المستقبل المشرق بفضل الله، أولًا، ثم بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله - والدور الكبير للمعلمين والمعلمات في رسالة التعليم، والشراكة الفعالة من أولياء الأمور في مساندة أبنائهم وبناتهم والمجتمع التعليمي.



ونوه إلى أن تعليم الطائف يعمل حاليًا على إعداد برنامج احتفاء وترحيب للطلاب والطالبات من قبل كل المدارس ورياض الأطفال.

