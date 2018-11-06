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اعتقال 6 أشخاص خططوا لمهاجمة الرئيس الفرنسي

وضعوا خطة للقيام بعمل عنيف ضد "ماكرون"

أفاد مصدر مطلع على التحقيقات بأنه جرى القبض على ستة أشخاص في إطار تحقيق أولي فيما يشتبه بأنه مخطط لشنّ هجوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت "رويترز"، اليوم الثلاثاء عن المصدر قوله: "إن وكالات أمنية اعتقلت ستة أفراد؛ للاشتباه بأنهم وضعوا خطة غير دقيقة وفضفاضة للقيام بعمل عنيف ضد ماكرون".

من جهتها، ذكرت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية أن الأعضاء الستة في اليمين المتطرف، ولكن لم يتسنّ التأكد من ذلك بشكل مستقل.

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اعتقال 6 أشخاص خططوا لمهاجمة الرئيس الفرنسي
سبق

أفاد مصدر مطلع على التحقيقات بأنه جرى القبض على ستة أشخاص في إطار تحقيق أولي فيما يشتبه بأنه مخطط لشنّ هجوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت "رويترز"، اليوم الثلاثاء عن المصدر قوله: "إن وكالات أمنية اعتقلت ستة أفراد؛ للاشتباه بأنهم وضعوا خطة غير دقيقة وفضفاضة للقيام بعمل عنيف ضد ماكرون".

من جهتها، ذكرت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية أن الأعضاء الستة في اليمين المتطرف، ولكن لم يتسنّ التأكد من ذلك بشكل مستقل.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
04:58 PM

اعتقال 6 أشخاص خططوا لمهاجمة الرئيس الفرنسي

وضعوا خطة للقيام بعمل عنيف ضد "ماكرون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مصدر مطلع على التحقيقات بأنه جرى القبض على ستة أشخاص في إطار تحقيق أولي فيما يشتبه بأنه مخطط لشنّ هجوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت "رويترز"، اليوم الثلاثاء عن المصدر قوله: "إن وكالات أمنية اعتقلت ستة أفراد؛ للاشتباه بأنهم وضعوا خطة غير دقيقة وفضفاضة للقيام بعمل عنيف ضد ماكرون".

من جهتها، ذكرت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية أن الأعضاء الستة في اليمين المتطرف، ولكن لم يتسنّ التأكد من ذلك بشكل مستقل.

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