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"طالبان" تنفي إعدام أفراد قوات كوماندوز تابعة للحكومة الأفغانية

نفت حركة طالبان إعدام أفراد قوات كوماندوز غير مسلحين في 16 يونيو في بلدة دولت آباد، جاء النفي في أعقاب تقرير لشبكة CNN يتضمن أدلة بالفيديو وروايات شهود عيان، لمراسلة الـ"سي إن إن"، آنا كورين في تقرير لها عن تطورات القضية من العاصمة الأفغانية كابول.

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"طالبان" تنفي إعدام أفراد قوات كوماندوز تابعة للحكومة الأفغانية
سبق

نفت حركة طالبان إعدام أفراد قوات كوماندوز غير مسلحين في 16 يونيو في بلدة دولت آباد، جاء النفي في أعقاب تقرير لشبكة CNN يتضمن أدلة بالفيديو وروايات شهود عيان، لمراسلة الـ"سي إن إن"، آنا كورين في تقرير لها عن تطورات القضية من العاصمة الأفغانية كابول.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
06:09 PM

"طالبان" تنفي إعدام أفراد قوات كوماندوز تابعة للحكومة الأفغانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفت حركة طالبان إعدام أفراد قوات كوماندوز غير مسلحين في 16 يونيو في بلدة دولت آباد، جاء النفي في أعقاب تقرير لشبكة CNN يتضمن أدلة بالفيديو وروايات شهود عيان، لمراسلة الـ"سي إن إن"، آنا كورين في تقرير لها عن تطورات القضية من العاصمة الأفغانية كابول.

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