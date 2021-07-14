نفت حركة طالبان إعدام أفراد قوات كوماندوز غير مسلحين في 16 يونيو في بلدة دولت آباد، جاء النفي في أعقاب تقرير لشبكة CNN يتضمن أدلة بالفيديو وروايات شهود عيان، لمراسلة الـ"سي إن إن"، آنا كورين في تقرير لها عن تطورات القضية من العاصمة الأفغانية كابول.
"طالبان" تنفي إعدام أفراد قوات كوماندوز تابعة للحكومة الأفغانية
نفت حركة طالبان إعدام أفراد قوات كوماندوز غير مسلحين في 16 يونيو في بلدة دولت آباد، جاء النفي في أعقاب تقرير لشبكة CNN يتضمن أدلة بالفيديو وروايات شهود عيان، لمراسلة الـ"سي إن إن"، آنا كورين في تقرير لها عن تطورات القضية من العاصمة الأفغانية كابول.
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"طالبان" تنفي إعدام أفراد قوات كوماندوز تابعة للحكومة الأفغانيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-14
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
06:09 PM
"طالبان" تنفي إعدام أفراد قوات كوماندوز تابعة للحكومة الأفغانية
نفت حركة طالبان إعدام أفراد قوات كوماندوز غير مسلحين في 16 يونيو في بلدة دولت آباد، جاء النفي في أعقاب تقرير لشبكة CNN يتضمن أدلة بالفيديو وروايات شهود عيان، لمراسلة الـ"سي إن إن"، آنا كورين في تقرير لها عن تطورات القضية من العاصمة الأفغانية كابول.
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