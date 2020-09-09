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الطائف: 6 آلاف مولود خلال 8 أشهر في برج النساء والولادة

مبارك اليامي: بدأنا في تنفيذ عدد من الخطط الاستراتيجية

كشف إحصائية المواليد في برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بـ"صحة الطائف"، عن استقبال البرج 6266 مولود منذ بداية شهر يناير من العام الجاري 2020م حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وبلغ عدد حالات الولادة القيصرية 1741 ولادة فيما بلغ عدد حالات الولادة الطبيعية 4525 حالة ولادة.

ووفقاً للإحصائيات، فقد بلغ عدد الإناث في المواليد الجدد 3805، فيما بلغ عدد الذكور 2461 طفلاً، وبلغ عدد المواليد غير السعوديين 340 مولوداً.

من جهته، قال مدير المجمع الطبي وبرج النساء والولادة بالطائف الأخصائي مبارك بن راشد اليامي: بدأ تنفيذ عدد من الخطط الاستراتيجية التي وُضعت هذا العام للتغلب على تحدي زيادة نسبة إشغال الأسرّة وبقاء الحالات الحرجة في الطوارئ.

وأضاف: الخطط تأتي بغرض تقديم أفضل الخدمات الطبية عن قرب وعلى مدار الساعة لهذه الفئة من المراجعين.

يشار إلى أن برج النساء والولادة بالطائف يتميز بعدة خصائص جعلته مقصداً للمراجعات نظراً لتقديمه خدمات متميزة وفريدة من نوعها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إذ يقدم الخدمة فرق متخصصة تعمل باستعداد متكامل للتعامل مع جميع حالات الولادة والاحتمالات التي من الممكن أن تواجه المرأة أو المولود أثناء الولادة حيث تستقبل الحالات فرق مؤهلة ومدربة وتحمل خبرات طويلة لاستقبال والتعامل مع مثل هذه الحالات، إضافة إلى وجود كافة سبل الأمان.

ويشتمل البرج على قسم خاص بالطوارئ للتعامل السريع مع الحالات الطارئة والحرجة ولتتم العناية بالمستفيد بشكل فائق الاهتمام.

مستشفى النساء والولادة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف: 6 آلاف مولود خلال 8 أشهر في برج النساء والولادة
سبق

كشف إحصائية المواليد في برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بـ"صحة الطائف"، عن استقبال البرج 6266 مولود منذ بداية شهر يناير من العام الجاري 2020م حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وبلغ عدد حالات الولادة القيصرية 1741 ولادة فيما بلغ عدد حالات الولادة الطبيعية 4525 حالة ولادة.

ووفقاً للإحصائيات، فقد بلغ عدد الإناث في المواليد الجدد 3805، فيما بلغ عدد الذكور 2461 طفلاً، وبلغ عدد المواليد غير السعوديين 340 مولوداً.

من جهته، قال مدير المجمع الطبي وبرج النساء والولادة بالطائف الأخصائي مبارك بن راشد اليامي: بدأ تنفيذ عدد من الخطط الاستراتيجية التي وُضعت هذا العام للتغلب على تحدي زيادة نسبة إشغال الأسرّة وبقاء الحالات الحرجة في الطوارئ.

وأضاف: الخطط تأتي بغرض تقديم أفضل الخدمات الطبية عن قرب وعلى مدار الساعة لهذه الفئة من المراجعين.

يشار إلى أن برج النساء والولادة بالطائف يتميز بعدة خصائص جعلته مقصداً للمراجعات نظراً لتقديمه خدمات متميزة وفريدة من نوعها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إذ يقدم الخدمة فرق متخصصة تعمل باستعداد متكامل للتعامل مع جميع حالات الولادة والاحتمالات التي من الممكن أن تواجه المرأة أو المولود أثناء الولادة حيث تستقبل الحالات فرق مؤهلة ومدربة وتحمل خبرات طويلة لاستقبال والتعامل مع مثل هذه الحالات، إضافة إلى وجود كافة سبل الأمان.

ويشتمل البرج على قسم خاص بالطوارئ للتعامل السريع مع الحالات الطارئة والحرجة ولتتم العناية بالمستفيد بشكل فائق الاهتمام.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
02:49 PM

الطائف: 6 آلاف مولود خلال 8 أشهر في برج النساء والولادة

مبارك اليامي: بدأنا في تنفيذ عدد من الخطط الاستراتيجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كشف إحصائية المواليد في برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بـ"صحة الطائف"، عن استقبال البرج 6266 مولود منذ بداية شهر يناير من العام الجاري 2020م حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وبلغ عدد حالات الولادة القيصرية 1741 ولادة فيما بلغ عدد حالات الولادة الطبيعية 4525 حالة ولادة.

ووفقاً للإحصائيات، فقد بلغ عدد الإناث في المواليد الجدد 3805، فيما بلغ عدد الذكور 2461 طفلاً، وبلغ عدد المواليد غير السعوديين 340 مولوداً.

من جهته، قال مدير المجمع الطبي وبرج النساء والولادة بالطائف الأخصائي مبارك بن راشد اليامي: بدأ تنفيذ عدد من الخطط الاستراتيجية التي وُضعت هذا العام للتغلب على تحدي زيادة نسبة إشغال الأسرّة وبقاء الحالات الحرجة في الطوارئ.

وأضاف: الخطط تأتي بغرض تقديم أفضل الخدمات الطبية عن قرب وعلى مدار الساعة لهذه الفئة من المراجعين.

يشار إلى أن برج النساء والولادة بالطائف يتميز بعدة خصائص جعلته مقصداً للمراجعات نظراً لتقديمه خدمات متميزة وفريدة من نوعها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إذ يقدم الخدمة فرق متخصصة تعمل باستعداد متكامل للتعامل مع جميع حالات الولادة والاحتمالات التي من الممكن أن تواجه المرأة أو المولود أثناء الولادة حيث تستقبل الحالات فرق مؤهلة ومدربة وتحمل خبرات طويلة لاستقبال والتعامل مع مثل هذه الحالات، إضافة إلى وجود كافة سبل الأمان.

ويشتمل البرج على قسم خاص بالطوارئ للتعامل السريع مع الحالات الطارئة والحرجة ولتتم العناية بالمستفيد بشكل فائق الاهتمام.

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