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جازان.. انطلاق ورشة عمل "آليات تسجيل المنتجات الزراعية"

تناولت المؤشر الجغرافي للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي

نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، اليوم، ورشة العمل التعريفية بـ"الآليات والإجراءات الخاصة بتسجيل المنتجات الزراعية بالمملكة"، في مسرح الفرع في مدينة جيزان.

جاء ذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد".

وتناولت الورشة محاور عدة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والشروط والإجراءات الخاصة بتسجيل المنتجات، والمؤشر الجغرافي للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي، واستحداث المؤشرات الجغرافية للبن والمانجو في جازان، ودور المؤشر الجغرافي في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين التسويق والارتقاء بالزراعة من الطرق التقليدية؛ مما ينعكس إيجابًا على زيادة دخل المزارعين وتنمية القطاع الزراعي وزيادة القاعدة الإنتاجية بالمنطقة.

وأشار مدير عام الفرع المهندس محمد بن علي عطيف، خلال الورشة؛ إلى رؤية المملكة 2030، التي تبنّت العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات البنّاءة، لتعزيز الجهود في سبيل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأبرز في هذا الصدد اهتمام الدولة -حفظها الله- ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة، ونائب الوزير، ووكيل الوزارة للزراعة ممثلة في فرع الوزارة بالمنطقة، ودوره في مشروع "تأهيل المدرجات الزراعية" مع مجلس الجمعيات، ومشروع المساعدة التقنية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

ولفت إلى أن إجمالي عدد الأشجار بالمنطقة بلغ 130 ألفًا؛ منها 82 ألف شجرة مثمرة، بإجمالي إنتاج 330 طنًّا سنويًّا، عادًّا مهرجان البن السنوي بمحافظة الدائر خير شاهد على دعم الدولة للمزارعين.

وأوضح أن القطاع الزراعي بمنطقة جازان، يعد رافدًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا لأهالي المنطقة؛ لما يتوافر بها من مقومات ومميزات أساسية للزراعة.

ونوه المهندس "عطيف" إلى ما تتميّز به المنطقة من بيئة زراعية متنوعة ومياه جوفية عذبة وأمطار وسيول متدفقة على مدار العام، أسهمت -بحمد الله- في الاستفادة المُثْلَى من توفير بيئة زراعية لمختلف المحاصيل بأسهل الطرق وأقلّ التكاليف؛ ما جعل منطقة جازان تستحقّ لقب "سلة غذاء المملكة" بكل جدارة واستحقاق.

آليات تسجيل المنتجات الزراعية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جازان.. انطلاق ورشة عمل "آليات تسجيل المنتجات الزراعية"
سبق

نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، اليوم، ورشة العمل التعريفية بـ"الآليات والإجراءات الخاصة بتسجيل المنتجات الزراعية بالمملكة"، في مسرح الفرع في مدينة جيزان.

جاء ذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد".

وتناولت الورشة محاور عدة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والشروط والإجراءات الخاصة بتسجيل المنتجات، والمؤشر الجغرافي للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي، واستحداث المؤشرات الجغرافية للبن والمانجو في جازان، ودور المؤشر الجغرافي في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين التسويق والارتقاء بالزراعة من الطرق التقليدية؛ مما ينعكس إيجابًا على زيادة دخل المزارعين وتنمية القطاع الزراعي وزيادة القاعدة الإنتاجية بالمنطقة.

وأشار مدير عام الفرع المهندس محمد بن علي عطيف، خلال الورشة؛ إلى رؤية المملكة 2030، التي تبنّت العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات البنّاءة، لتعزيز الجهود في سبيل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأبرز في هذا الصدد اهتمام الدولة -حفظها الله- ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة، ونائب الوزير، ووكيل الوزارة للزراعة ممثلة في فرع الوزارة بالمنطقة، ودوره في مشروع "تأهيل المدرجات الزراعية" مع مجلس الجمعيات، ومشروع المساعدة التقنية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

ولفت إلى أن إجمالي عدد الأشجار بالمنطقة بلغ 130 ألفًا؛ منها 82 ألف شجرة مثمرة، بإجمالي إنتاج 330 طنًّا سنويًّا، عادًّا مهرجان البن السنوي بمحافظة الدائر خير شاهد على دعم الدولة للمزارعين.

وأوضح أن القطاع الزراعي بمنطقة جازان، يعد رافدًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا لأهالي المنطقة؛ لما يتوافر بها من مقومات ومميزات أساسية للزراعة.

ونوه المهندس "عطيف" إلى ما تتميّز به المنطقة من بيئة زراعية متنوعة ومياه جوفية عذبة وأمطار وسيول متدفقة على مدار العام، أسهمت -بحمد الله- في الاستفادة المُثْلَى من توفير بيئة زراعية لمختلف المحاصيل بأسهل الطرق وأقلّ التكاليف؛ ما جعل منطقة جازان تستحقّ لقب "سلة غذاء المملكة" بكل جدارة واستحقاق.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
07:50 PM

جازان.. انطلاق ورشة عمل "آليات تسجيل المنتجات الزراعية"

تناولت المؤشر الجغرافي للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، اليوم، ورشة العمل التعريفية بـ"الآليات والإجراءات الخاصة بتسجيل المنتجات الزراعية بالمملكة"، في مسرح الفرع في مدينة جيزان.

جاء ذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد".

وتناولت الورشة محاور عدة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والشروط والإجراءات الخاصة بتسجيل المنتجات، والمؤشر الجغرافي للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي، واستحداث المؤشرات الجغرافية للبن والمانجو في جازان، ودور المؤشر الجغرافي في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين التسويق والارتقاء بالزراعة من الطرق التقليدية؛ مما ينعكس إيجابًا على زيادة دخل المزارعين وتنمية القطاع الزراعي وزيادة القاعدة الإنتاجية بالمنطقة.

وأشار مدير عام الفرع المهندس محمد بن علي عطيف، خلال الورشة؛ إلى رؤية المملكة 2030، التي تبنّت العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات البنّاءة، لتعزيز الجهود في سبيل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأبرز في هذا الصدد اهتمام الدولة -حفظها الله- ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة، ونائب الوزير، ووكيل الوزارة للزراعة ممثلة في فرع الوزارة بالمنطقة، ودوره في مشروع "تأهيل المدرجات الزراعية" مع مجلس الجمعيات، ومشروع المساعدة التقنية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

ولفت إلى أن إجمالي عدد الأشجار بالمنطقة بلغ 130 ألفًا؛ منها 82 ألف شجرة مثمرة، بإجمالي إنتاج 330 طنًّا سنويًّا، عادًّا مهرجان البن السنوي بمحافظة الدائر خير شاهد على دعم الدولة للمزارعين.

وأوضح أن القطاع الزراعي بمنطقة جازان، يعد رافدًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا لأهالي المنطقة؛ لما يتوافر بها من مقومات ومميزات أساسية للزراعة.

ونوه المهندس "عطيف" إلى ما تتميّز به المنطقة من بيئة زراعية متنوعة ومياه جوفية عذبة وأمطار وسيول متدفقة على مدار العام، أسهمت -بحمد الله- في الاستفادة المُثْلَى من توفير بيئة زراعية لمختلف المحاصيل بأسهل الطرق وأقلّ التكاليف؛ ما جعل منطقة جازان تستحقّ لقب "سلة غذاء المملكة" بكل جدارة واستحقاق.

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