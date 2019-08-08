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الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خطيبًا لخطبة عرفة

#رئاسة_شؤون_الحرمين: توجيه كريم صدر بتكليفه

أعلنت #رئاسة_شؤون_الحرمين، صدور التوجيه الكريم بتكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء خطيبًا لخطبة عرفة.

والشيخ محمد بن حسن هو رئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف.

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الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خطيبًا لخطبة عرفة
سبق

أعلنت #رئاسة_شؤون_الحرمين، صدور التوجيه الكريم بتكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء خطيبًا لخطبة عرفة.

والشيخ محمد بن حسن هو رئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
01:50 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
03:01 PM

الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خطيبًا لخطبة عرفة

#رئاسة_شؤون_الحرمين: توجيه كريم صدر بتكليفه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
9,413

أعلنت #رئاسة_شؤون_الحرمين، صدور التوجيه الكريم بتكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء خطيبًا لخطبة عرفة.

والشيخ محمد بن حسن هو رئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,594
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,598
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,705

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