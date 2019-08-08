الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خطيبًا لخطبة عرفة

أعلنت #رئاسة_شؤون_الحرمين، صدور التوجيه الكريم بتكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء خطيبًا لخطبة عرفة.
والشيخ محمد بن حسن هو رئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف.
أعلنت #رئاسة_شؤون_الحرمين، صدور التوجيه الكريم بتكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء خطيبًا لخطبة عرفة.
والشيخ محمد بن حسن هو رئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف.
أعلنت #رئاسة_شؤون_الحرمين، صدور التوجيه الكريم بتكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء خطيبًا لخطبة عرفة.
والشيخ محمد بن حسن هو رئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف.
أعلنت #رئاسة_شؤون_الحرمين، صدور التوجيه الكريم بتكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء خطيبًا لخطبة عرفة.
والشيخ محمد بن حسن هو رئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف.