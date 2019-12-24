مجلس أمناء مركز الملك سلمان يتخذ قرارات مهمة لمعالجة قضايا ذوي الإعاقة

في اجتماع الدورة الخامسة برئاسة "سلطان بن سلمان" وحضور الأعضاء

ترأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مساء أمس الاثنين بفندق راديسون بلو – حي السفارات بالرياض الاجتماع الأول لمجلس أمناء المركز في دورته الخامسة، وذلك بحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء المجلس المنتخب.

وفي بداية الاجتماع قدم تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤسس المركز، وثقته بأعضاء الجمعية العمومية والمجلس المنتخب للدورة الخامسة، واهتمام مقامه الكريم ببرامج ومشاريع المركز ومبادراته الوطنية، وما يقدمه من حلول لمعالجة حالات الإعاقة، وتذليل العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحد من قدراتهم.

وعبَّر أعضاء المجلس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على الاهتمام والرعاية الكريمة بالعمل الخيري بصفة عامة، ولمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بصفة خاصة، وما يحظى به المركز منذ تأسيسه من رعاية ودعم من لدن مقامه الكريم.

وحضر سموه برفقة أعضاء المجلس قبل بداية الاجتماع توقيع مذكرة تعاون علمي بين المركز ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأقر الاجتماع عددًا من القرارات، من أهمها اختيار الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيسًا للمجلس، والأمير محمد بن خالد بن عبد الله الفيصل نائبًا لرئيس مجلس الأمناء، واختيار الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض رئيسًا للجنة التنفيذية، وناصر بن محمد بن إبراهيم السبيعي رئيسًا للجنة الاستثمار والموارد المالية، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس الهيئة لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة للدورة الثالثة، والدكتورة تهاني بنت عبد العزيز البيز رئيسًا للجنة العلمية، وفاروق بن عبد الله الخزيم مشرفًا ماليًّا.

واعتمد المجلس تنظيم المركز المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل في مطلع العام القادم بمشيئة الله.

عقب ذلك اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للمركز للعام 2020م، واعتمد خطة أبحاث وبرامج ومشاريع المركز ومبادراته للعام 2020م.

ومن جهته، تحدَّث الأمير سلطان عن أهم ملامح وتطلعات المركز للفترة القادمة في مختلف المسارات، ومن ذلك تفعيل المبادرات بالتعاون مع شركاء المركز لتحقيق استراتيجيته، ومواءمة الفرص المتاحة للاستثمار بما يحقق أهداف المركز للاستمرار في تحقيق النجاحات على أعلى المستويات، والبحث عن مزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ختام الاجتماع شكر الأمير سلطان أعضاء مجلس الأمناء الجديد، وأعضاء اللجان العاملة مع المجلس، وكذلك منسوبو المركز على ما بذلوه من جهود، كان لها دور مؤثر في مواصلة الإنجازات -ولله الحمد-. سائلاً المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد.

يُذكر أن مجلس أمناء المركز للدورة الخامسة ضم كلاً من: الأمير محمد بن خالد بن عبد الله الفيصل، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والدكتور أحمد بن فهد الفهيد، والدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، وفهد بن عبد المحسن الرشيد، والأستاذة الدكتورة تهاني بنت عبد العزيز البيز، وعبد الرحمن بن علي الجريسي، وخالد بن علي بن عبدالرحمن التركي، والمهندس مبارك بن عبد الله الخفرة، وعمرو بن محمد بن عبد الله كامل، وطارق بن عبد الرحمن بن صالح السدحان، وفهد بن عبد الله بن صالح العثيم.