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"الموارد البشرية " تعلن توافر 111 وظيفة طبيب مقيم

عبر منظومة "جدارة" على موقع الوزارة بداية من 25 شوال

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل 111 وظيفة طبيب مقيم عن طريق التعاقد، وفقاً للائحة الموارد البشرية والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية، التقدم عبر منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: www.hrsd.gov.sa خلال الفترة 25 / 10 إلى 7 / 11 / 1442 هـ.

وبيّنت أن الوظائف موزعة في مراكز وفروع الوزارة "مراكز التأهيل الشامل، ودور رعاية كبار السن، ودور الملاحظة الاجتماعية".

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية " تعلن توافر 111 وظيفة طبيب مقيم
سبق

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل 111 وظيفة طبيب مقيم عن طريق التعاقد، وفقاً للائحة الموارد البشرية والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية، التقدم عبر منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: www.hrsd.gov.sa خلال الفترة 25 / 10 إلى 7 / 11 / 1442 هـ.

وبيّنت أن الوظائف موزعة في مراكز وفروع الوزارة "مراكز التأهيل الشامل، ودور رعاية كبار السن، ودور الملاحظة الاجتماعية".

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
11:02 AM

"الموارد البشرية " تعلن توافر 111 وظيفة طبيب مقيم

عبر منظومة "جدارة" على موقع الوزارة بداية من 25 شوال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,982

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل 111 وظيفة طبيب مقيم عن طريق التعاقد، وفقاً للائحة الموارد البشرية والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية، التقدم عبر منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: www.hrsd.gov.sa خلال الفترة 25 / 10 إلى 7 / 11 / 1442 هـ.

وبيّنت أن الوظائف موزعة في مراكز وفروع الوزارة "مراكز التأهيل الشامل، ودور رعاية كبار السن، ودور الملاحظة الاجتماعية".

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