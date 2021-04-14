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الأفلاج تتوجه لتسليم 4 مبانٍ تعليمية للبلدية

في إطار مكافحة  فيروس كورونا

وجّه مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد إبراهيم آل مغيرة، بتسليم أربعة مبان تعليمية، للبلدية، امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل المشترك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت إدارة تعليم الأفلاج، إنه امتثالاً لتوجيهات ‫خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالعمل المشترك لمكافحة ‫فيروس كورونا، وبناءً على توجيه وزير التعليم، وجّه مدير التعليم د. محمد آل مغيرة، بتسليم أربعة مبانٍ لبلدية الأفلاج.

يذكر أن تعليم الأفلاج، أعلنت في وقت سابق وضع بيت الطالب ومركز الأنشطة الطلابية، تحت تصرف مستشفى الأفلاج العام، ضمن التعاون المشترك لمواجهة فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأفلاج تتوجه لتسليم 4 مبانٍ تعليمية للبلدية
سبق

وجّه مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد إبراهيم آل مغيرة، بتسليم أربعة مبان تعليمية، للبلدية، امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل المشترك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت إدارة تعليم الأفلاج، إنه امتثالاً لتوجيهات ‫خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالعمل المشترك لمكافحة ‫فيروس كورونا، وبناءً على توجيه وزير التعليم، وجّه مدير التعليم د. محمد آل مغيرة، بتسليم أربعة مبانٍ لبلدية الأفلاج.

يذكر أن تعليم الأفلاج، أعلنت في وقت سابق وضع بيت الطالب ومركز الأنشطة الطلابية، تحت تصرف مستشفى الأفلاج العام، ضمن التعاون المشترك لمواجهة فيروس كورونا.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
05:25 PM

الأفلاج تتوجه لتسليم 4 مبانٍ تعليمية للبلدية

في إطار مكافحة  فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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وجّه مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد إبراهيم آل مغيرة، بتسليم أربعة مبان تعليمية، للبلدية، امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل المشترك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت إدارة تعليم الأفلاج، إنه امتثالاً لتوجيهات ‫خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالعمل المشترك لمكافحة ‫فيروس كورونا، وبناءً على توجيه وزير التعليم، وجّه مدير التعليم د. محمد آل مغيرة، بتسليم أربعة مبانٍ لبلدية الأفلاج.

يذكر أن تعليم الأفلاج، أعلنت في وقت سابق وضع بيت الطالب ومركز الأنشطة الطلابية، تحت تصرف مستشفى الأفلاج العام، ضمن التعاون المشترك لمواجهة فيروس كورونا.

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