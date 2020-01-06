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ليس حالة مزعجة فقط.. "الشخير" ينذر بمشاكل صحية خطيرة

استشارة الطبيب ضرورية على وجه السرعة .. وعلاجه موجود

قد يعتبر البعض أن الشخير لا يعدو كونه حالة مزعجة، ولكن أطباء من ألمانيا حذروا، مؤخرا، من أن الأمر أكثر من ذلك.

وحذرت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم من الاستهانة بالشخير، باعتباره ليس مجرد ظاهرة مزعجة فحسب، وإنما قد تنذر بمشاكل صحية خطيرة أيضا.

وأوضحت الجمعية بحسب وكالة الأنباء الألمانية أن الشخير يدق ناقوس الخطر عندما يكون مصحوبا بانقطاع النفس أثناء النوم.

وقالت إن الشخير، المصحوب بانقطاع النفس أثناء النوم، ينذر بالإصابة باضطرابات القلب أو السكتة الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب.

وأشارت إلى أن هناك عوامل عدة تؤدي إلى المعاناة من الشخير، مثل البدانة وتعاطي المشروبات الكحولية، وانقطاع الطمث لدى النساء، بالإضافة إلى تضخم اللوزتين وارتخاء عضلات الحنك والأورام الصغيرة.

ودعت الجمعية إلى ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن العلاج يتمثل في ارتداء قناع تنفس أثناء النوم.

الشخير الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم مشاكل صحية خطيرة

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ليس حالة مزعجة فقط.. "الشخير" ينذر بمشاكل صحية خطيرة
سبق

قد يعتبر البعض أن الشخير لا يعدو كونه حالة مزعجة، ولكن أطباء من ألمانيا حذروا، مؤخرا، من أن الأمر أكثر من ذلك.

وحذرت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم من الاستهانة بالشخير، باعتباره ليس مجرد ظاهرة مزعجة فحسب، وإنما قد تنذر بمشاكل صحية خطيرة أيضا.

وأوضحت الجمعية بحسب وكالة الأنباء الألمانية أن الشخير يدق ناقوس الخطر عندما يكون مصحوبا بانقطاع النفس أثناء النوم.

وقالت إن الشخير، المصحوب بانقطاع النفس أثناء النوم، ينذر بالإصابة باضطرابات القلب أو السكتة الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب.

وأشارت إلى أن هناك عوامل عدة تؤدي إلى المعاناة من الشخير، مثل البدانة وتعاطي المشروبات الكحولية، وانقطاع الطمث لدى النساء، بالإضافة إلى تضخم اللوزتين وارتخاء عضلات الحنك والأورام الصغيرة.

ودعت الجمعية إلى ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن العلاج يتمثل في ارتداء قناع تنفس أثناء النوم.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
12:49 PM

ليس حالة مزعجة فقط.. "الشخير" ينذر بمشاكل صحية خطيرة

استشارة الطبيب ضرورية على وجه السرعة .. وعلاجه موجود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,780

قد يعتبر البعض أن الشخير لا يعدو كونه حالة مزعجة، ولكن أطباء من ألمانيا حذروا، مؤخرا، من أن الأمر أكثر من ذلك.

وحذرت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم من الاستهانة بالشخير، باعتباره ليس مجرد ظاهرة مزعجة فحسب، وإنما قد تنذر بمشاكل صحية خطيرة أيضا.

وأوضحت الجمعية بحسب وكالة الأنباء الألمانية أن الشخير يدق ناقوس الخطر عندما يكون مصحوبا بانقطاع النفس أثناء النوم.

وقالت إن الشخير، المصحوب بانقطاع النفس أثناء النوم، ينذر بالإصابة باضطرابات القلب أو السكتة الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب.

وأشارت إلى أن هناك عوامل عدة تؤدي إلى المعاناة من الشخير، مثل البدانة وتعاطي المشروبات الكحولية، وانقطاع الطمث لدى النساء، بالإضافة إلى تضخم اللوزتين وارتخاء عضلات الحنك والأورام الصغيرة.

ودعت الجمعية إلى ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن العلاج يتمثل في ارتداء قناع تنفس أثناء النوم.

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