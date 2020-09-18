جامعة الطائف تنضمّ إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

الأهداف تتضمّن تحفيز الطلاب على الاستفادة من المواد التدريبية

وقّع رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، ورئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز محمد السويلم، أمس الخميس؛ اتفاقية انضمام ‫جامعة الطائف إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، كسابع جامعة سعودية تنضم للشبكة.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم وتنمية وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، والتوعية بأهمية تلك الحقوق، وضمان وصول المعلومات حول الخدمات المقدمة من الهيئة لجميع الأطراف المستفيدة.

وتشمل مجالات التعاون التي نصّت عليها الاتفاقية المساهمة في إعداد استراتيجيات الملكية الفكرية، والاستفادة من وثيقة سياسات الملكية الفكرية الاسترشادية، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والطلاب على الاستفادة من المواد التدريبية المقدمة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية من خلال أكاديمية الملكية الفكرية، والمساهمة في تمكين الجامعة من توليد واستغلال الملكية الفكرية من خلال تقديم الاستشارات اللازمة.

و‏يهدف مشروع تأسيس الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لتوفير منصة لتقديم خدمات الهيئة التي تهدف إلى تحويل الملكية الفكرية إلى رأس مال فكري، وتسهيل وصول المبتكرين والمخترعين للمعلومات التقنية المحلية والخدمات ذات الصلة، وتمكينهم من توليد واستغلال وحماية الملكية الفكرية.

وتعكس هذه المراكز أهمية الملكية الفكرية كأداة لتعزيز الأصول غير الملموسة وانعكاسها على الاقتصاد العالمي عمومًا والاقتصاد الوطني خصوصًا، من خلال توليد واستخدام حقوق الملكية الفكرية والاستفادة منها واحترامها ورعايتها؛ وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

ويأتي توقيع الاتفاقية في ظلّ اهتمام كلٍّ من الهيئة السعودية للملكية الفكرية وجامعة الطائف، ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال، بتعزيز أسس الابتكار الوطني وضمان مسؤولية الطرفين نحو الابتكار، والتي ستساهم بشكل فعال في تحقيق ركائز رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

