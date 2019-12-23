"منصة دروب": فتح باب التقديم في برنامج اللغة الإنجليزية المتكامل مجانًا لمدة شهرين

يستهدف الباحثين عن عمل ومَن هم على رأس العمل في القطاع الخاص وفق عدة مزايا

أعلنت منصة دروب للتعليم الإلكتروني، إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، أن باب التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية سيُفتح اليوم؛ بهدف رفع مستوى المتدربين في اللغة الإنجليزية؛ وذلك من خلال منحهم تدريبًا إلكترونيًّا مكثفًا لمدة شهرين.

وبيّنت أن البرنامج يستهدف الباحثين عن عمل ومَن هم على رأس العمل في القطاع الخاص.

وأشارت المنصة إلى مجموعة من المميزات التي يوفرها البرنامج؛ ومنها التكلفة المادية المدفوعة، ومدة التدريب، والحصول على شهادات معتمدة من "هدف"، وشهادة أخرى من الجهة مقدمة التدريب.

ولفتت المنصة إلى مجموعة من الضوابط الخاصة بالتسجيل؛ ومنها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون قد اجتاز البرامج التدريبية في منصة دروب الثلاثة كحد أدنى خلال الشهرين الماضيين، وأن يكون من الفئة العمرية بين 18- 40 سنة.