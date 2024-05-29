"بولتون": إيران استخدمت ألغامًا بحرية في هجوم الفجيرة ورَدّنا سيكون قويًّا جدًّا

قال من الإمارات: عدم حدوث اعتداءات جديدة دليلٌ على نجاح سياسة الردع

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إنه من "شبه المؤكد" أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن، الذي حدث قبل أيام، قبالة السواحل الإماراتية؛ مشيرًا إلى أن عدم حدوث اعتداءات جديدة من طهران؛ دليل على نجاح سياسة الردع الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد كشفت، في منتصف الشهر الجاري، عن أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بولتون قوله، صباح اليوم الأربعاء "تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام ألغام بحرية، من شبه المؤكد أنها من إيران".

وذكر بولتون، في جلسة مع صحفيين في السفارة الأمريكية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي: "هدفنا أن نوضح لإيران وأذرعها أن هذا النوع من الأنشطة قد يؤدي إلى رد قوي جدًّا من الولايات المتحدة".

وتابع: "نحن على ثقة بأن الإمارات والسعودية وأمريكا متفقون بشأن الأولويات وخطر امتلاك إيران أسلحة نووية".

وأردف قائلاً: "نتشاور عن كثب مع حلفائنا في المنطقة ونحاول أن نتحلى بالمسؤولية في ردّنا على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج".

وعبّر عن قلقه من استخدام قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، للمليشيات في العراق للهجوم على القوات الأمريكية؛ مضيفًا: "سنحمّل فيلق القدس المسؤولية عن أي هجمات تحدث".

يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي وصل، الثلاثاء، إلى الإمارات؛ لبحث مستجدات وأمن المنطقة، في خضم التوتر مع طهران، وعقب وصوله قال بولتون في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "نتطلع للقاء حلفائنا الإماراتيين لمناقشة المسائل الأمنية الإقليمية المهمة".

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت مؤخرًا حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" في الخليج؛ بسبب تهديدات صادرة عن إيران، كما قامت الإدارة الأمريكية بسحب الدبلوماسيين غير الأساسيين من العراق، وأرسلت مئات القوات الإضافية إلى المنطقة.