أعلنت أمانة منطقة الرياض 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي موزعة جغرافياً في عدة أحياء بالرياض، إلى جانب أسواق الأنعام الرئيسة القائمة وذلك بهدف التسهيل على سكان العاصمة. وأوضحت "الأمانة" أن المواقع تقع في أحياء: الجنادرية، المعارض، ونقطة حي المشاعل، وساحة السلام مول، ظهرة لبن، ونقطة حي السلي، الملقا، بدر، وأخيراً حي القادسية.

9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي بالعاصمة الرياض.. تعرف عليها فهد الغبيوي سبق 2021-07-16 أعلنت أمانة منطقة الرياض 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي موزعة جغرافياً في عدة أحياء بالرياض، إلى جانب أسواق الأنعام الرئيسة القائمة وذلك بهدف التسهيل على سكان العاصمة.



وأوضحت "الأمانة" أن المواقع تقع في أحياء: الجنادرية، المعارض، ونقطة حي المشاعل، وساحة السلام مول، ظهرة لبن، ونقطة حي السلي، الملقا، بدر، وأخيراً حي القادسية.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 09:51 PM

اخر تعديل 17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 01:16 AM

9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي بالعاصمة الرياض.. تعرف عليها موزعة جغرافياً من قبل الأمانة في عدة أحياء للتسهيل على السكان





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أعلنت أمانة منطقة الرياض 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي موزعة جغرافياً في عدة أحياء بالرياض، إلى جانب أسواق الأنعام الرئيسة القائمة وذلك بهدف التسهيل على سكان العاصمة.



وأوضحت "الأمانة" أن المواقع تقع في أحياء: الجنادرية، المعارض، ونقطة حي المشاعل، وساحة السلام مول، ظهرة لبن، ونقطة حي السلي، الملقا، بدر، وأخيراً حي القادسية.