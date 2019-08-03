وبيّن أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة جبال الدخاس والخضاض بمديرية الصفراء، وذلك عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

حرَّرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (السبت) مواقع جديدة في جبهة الصفراء بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

مسنودًا بالتحالف.. الجيش اليمني يحرِّر سلسلة جبلية في صعدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-03 حرَّرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (السبت) مواقع جديدة في جبهة الصفراء بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة جبال الدخاس والخضاض بمديرية الصفراء، وذلك عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران. وبيّن أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 11:13 PM

مسنودًا بالتحالف.. الجيش اليمني يحرِّر سلسلة جبلية في صعدة سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين





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حرَّرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (السبت) مواقع جديدة في جبهة الصفراء بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة جبال الدخاس والخضاض بمديرية الصفراء، وذلك عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وبيّن أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.