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مسنودًا بالتحالف.. الجيش اليمني يحرِّر سلسلة جبلية في صعدة

سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين

حرَّرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (السبت) مواقع جديدة في جبهة الصفراء بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة جبال الدخاس والخضاض بمديرية الصفراء، وذلك عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وبيّن أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسنودًا بالتحالف.. الجيش اليمني يحرِّر سلسلة جبلية في صعدة
سبق

حرَّرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (السبت) مواقع جديدة في جبهة الصفراء بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة جبال الدخاس والخضاض بمديرية الصفراء، وذلك عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وبيّن أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
11:13 PM

مسنودًا بالتحالف.. الجيش اليمني يحرِّر سلسلة جبلية في صعدة

سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حرَّرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (السبت) مواقع جديدة في جبهة الصفراء بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة جبال الدخاس والخضاض بمديرية الصفراء، وذلك عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وبيّن أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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