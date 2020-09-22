أكثر من 40 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف

منذ بدء العمل من خلال 14 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية

قدمت عيادات "تطمن" في الطائف، خدماتها لـ"40879" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 14 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية.

وأوضحت "صحة الطائف" أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.