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الأرصاد تمدد تنبيه الأتربة المثارة بالرياض: الحالة تستمر حتى الـ5 مساء

مصحوبة بشبه انعدام للرؤية ورياح سطحية وتشمل عدة أماكن بينها العاصمة

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تنبيه متقدم باستمرار حالة الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية بمنطقة الرياض.

ولفت التنبيه إلى أن الحالة التي بدأت في التاسعة صباح الجمعة مستمرة حتى الخامسة عصر اليوم السبت، بكلٍّ من الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدوادمي والزلفى والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق، وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات.

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الأرصاد تمدد تنبيه الأتربة المثارة بالرياض: الحالة تستمر حتى الـ5 مساء
سبق

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تنبيه متقدم باستمرار حالة الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية بمنطقة الرياض.

ولفت التنبيه إلى أن الحالة التي بدأت في التاسعة صباح الجمعة مستمرة حتى الخامسة عصر اليوم السبت، بكلٍّ من الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدوادمي والزلفى والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق، وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
12:31 PM

الأرصاد تمدد تنبيه الأتربة المثارة بالرياض: الحالة تستمر حتى الـ5 مساء

مصحوبة بشبه انعدام للرؤية ورياح سطحية وتشمل عدة أماكن بينها العاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المركز الوطني للأرصاد في تنبيه متقدم باستمرار حالة الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية بمنطقة الرياض.

ولفت التنبيه إلى أن الحالة التي بدأت في التاسعة صباح الجمعة مستمرة حتى الخامسة عصر اليوم السبت، بكلٍّ من الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدوادمي والزلفى والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق، وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات.

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