"ضامري" يرزق بـ"طيف"

رُزق أحمد بن عبدالله ضامري، أحد منسوبي بلدية صامطة، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "طيف".
"سبق" تهنئ "ضامري" بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.
رُزق أحمد بن عبدالله ضامري، أحد منسوبي بلدية صامطة، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "طيف".
"سبق" تهنئ "ضامري" بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.
رُزق أحمد بن عبدالله ضامري، أحد منسوبي بلدية صامطة، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "طيف".
"سبق" تهنئ "ضامري" بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.
رُزق أحمد بن عبدالله ضامري، أحد منسوبي بلدية صامطة، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "طيف".
"سبق" تهنئ "ضامري" بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.