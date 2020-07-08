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"الصحة" تعلن تسجيل 3036 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 220144

أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يغزو 1.853 إندونيسياً

تسجيل 50 وفاة جديدة بالوباء

سجلت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، 1.853 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية من نوعها، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 68.079.

وبين المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن البلاد سجلت 50 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك تصل حصيلة الوفيات إلى 3359، وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يغزو 1.853 إندونيسياً
سبق

سجلت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، 1.853 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية من نوعها، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 68.079.

وبين المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن البلاد سجلت 50 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك تصل حصيلة الوفيات إلى 3359، وفقاً لـ"رويترز".

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
04:18 PM

أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يغزو 1.853 إندونيسياً

تسجيل 50 وفاة جديدة بالوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، 1.853 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية من نوعها، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 68.079.

وبين المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن البلاد سجلت 50 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك تصل حصيلة الوفيات إلى 3359، وفقاً لـ"رويترز".

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