أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يغزو 1.853 إندونيسياً
تسجيل 50 وفاة جديدة بالوباء
سجلت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، 1.853 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية من نوعها، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 68.079.
وبين المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن البلاد سجلت 50 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك تصل حصيلة الوفيات إلى 3359، وفقاً لـ"رويترز".
فيروس كورونا الجديد
أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يغزو 1.853 إندونيسياً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-08
سجلت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، 1.853 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية من نوعها، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 68.079.
وبين المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن البلاد سجلت 50 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك تصل حصيلة الوفيات إلى 3359، وفقاً لـ"رويترز".
08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
04:18 PM
أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يغزو 1.853 إندونيسياً
تسجيل 50 وفاة جديدة بالوباء
سجلت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، 1.853 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية من نوعها، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 68.079.
وبين المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن البلاد سجلت 50 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك تصل حصيلة الوفيات إلى 3359، وفقاً لـ"رويترز".