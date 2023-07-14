"الشورى" يوافق على تعديلات بنظامَي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية

إضافة إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية.

وقال المجلس: الموافقة على إضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية (الرابعة والعشرين بعد المائتين مكرر) تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (18) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على مَن أتم سن (18) عند وجود مقتضٍ لذلك.

وكان المجلس قد ناقش اليوم - وفي مستهل جلسته العادية الحادية والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ - التقرير السنوي لهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1440/ 1441هـ، ويقر توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير التي من شأنها الإسهام في تحسين الأداء ودعم جهود الهيئة في تطوير الصناعات العسكرية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.