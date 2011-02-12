النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.. "سليمان الحبيب" ينظم ندوة "رحلتك بعد التعافي"

شارك فيها نخبة من الأطباء والاستشاريين والممارسين الصحيين بجانب المتعافين

نظم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ندوة بعنوان "رحلتك بعد التعافي وانتهاء العلاج"، احتفاءً بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، شارك فيها نخبة من الأطباء والاستشاريين، والممارسين الصحيين، بالإضافة إلى عددٍ من المتعافين.

في البداية رحب الدكتور سمير سندي المدير الطبي للمستشفى، بالمشاركين والحضور، مشددًا على أهمية الفعالية التي تصادف اليوم العالمي للسرطان، وقصد منها الاستماع إلى تجارب وخبرات الأطباء والمتعافين من المرض، والاستفادة منها، إضافة إلى رفع الوعي بالمرض، وطرق الوقاية منه والكشف المبكر عنه، الذي يساعد كثيرًا في تشافي المصابين من السرطان الذي يعد أحد أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم في عصرنا الحالي.

من جانبه شكر المدير التنفيذي للمستشفى سلمان العتيبي الجميع على تلبية الدعوة، مضيفًا أن الندوة تأتي في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تجد اهتمامًا كبيرًا ومتزايدًا من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، الذي درج على المشاركة باستمرار في كل الأيام والمناسبات الصحية العالمية والوطنية بفعالية، وترسل عبرها رسائلها التثقيفية والتوعوية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والحد من انتشار الأمراض المزمنة والخطيرة.

واستهلت الدكتورة أم الخير عبدالله أبو الخير استشاري أورام ورئيس مركز الأورام بالمستشفى، الندوة بتعريف المرض، واستعرضت أنواعه وأسباب الإصابة به، والسبل المثلى للوقاية منه، وقدمت كذلك نصائح قيمة للمتعافين، والذين لا زالوا يتلقون العلاج، وسلطت الضوء على التطور الكبير الذي طرأ على تشخيص وعلاج مختلف أنواع أمراض السرطان.

وشهدت الندوة كذلك جلسة نقاشية بين عدد من الاستشاريين المتخصصين في الأورام والحضور، أجاب خلالها المتحدثين على أسئلة الحضور، قبل أن تتحول الأنظار إلى الناجين الذين تحدثوا عن تجاربهم، بعضهم حضوريًا وآخرون عبر تقنية "زوم". واستمع الحضور باهتمام بالغ إلى هذه التجارب التي جسدت في الكثير من جزئياتها معاني الإيمان والصبر وقوة العزيمة، خاصة مشاركة المتعافية الدكتورة سامية العمودي التي قدمت نصائح قيمة عن الدعم الأسري والنفسي وزيادة التوعية بحقوق مرضى السرطان.

جدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يضم مركزًا متخصصًا في علاج الأورام، ويعمل به نخبة من أميز وأمهر الكفاءات الطبية، إضافة إلى أنه مجهز بأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية، كأشعة الرنين المغناطيسي والماموجرام والخزعات وأجهزة ضخ العلاج الكيماوي ومختبر لفحص الدم وآخر للأنسجة لدراسة وقراءة العينات، إضافة إلى تقنيات علاجية جديدة كـ"العلاج الكيماوي عالي الحرارة داخل البطن" أو HIPEC.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.. "سليمان الحبيب" ينظم ندوة "رحلتك بعد التعافي"
سبق

نظم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ندوة بعنوان "رحلتك بعد التعافي وانتهاء العلاج"، احتفاءً بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، شارك فيها نخبة من الأطباء والاستشاريين، والممارسين الصحيين، بالإضافة إلى عددٍ من المتعافين.

في البداية رحب الدكتور سمير سندي المدير الطبي للمستشفى، بالمشاركين والحضور، مشددًا على أهمية الفعالية التي تصادف اليوم العالمي للسرطان، وقصد منها الاستماع إلى تجارب وخبرات الأطباء والمتعافين من المرض، والاستفادة منها، إضافة إلى رفع الوعي بالمرض، وطرق الوقاية منه والكشف المبكر عنه، الذي يساعد كثيرًا في تشافي المصابين من السرطان الذي يعد أحد أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم في عصرنا الحالي.

من جانبه شكر المدير التنفيذي للمستشفى سلمان العتيبي الجميع على تلبية الدعوة، مضيفًا أن الندوة تأتي في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تجد اهتمامًا كبيرًا ومتزايدًا من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، الذي درج على المشاركة باستمرار في كل الأيام والمناسبات الصحية العالمية والوطنية بفعالية، وترسل عبرها رسائلها التثقيفية والتوعوية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والحد من انتشار الأمراض المزمنة والخطيرة.

واستهلت الدكتورة أم الخير عبدالله أبو الخير استشاري أورام ورئيس مركز الأورام بالمستشفى، الندوة بتعريف المرض، واستعرضت أنواعه وأسباب الإصابة به، والسبل المثلى للوقاية منه، وقدمت كذلك نصائح قيمة للمتعافين، والذين لا زالوا يتلقون العلاج، وسلطت الضوء على التطور الكبير الذي طرأ على تشخيص وعلاج مختلف أنواع أمراض السرطان.

وشهدت الندوة كذلك جلسة نقاشية بين عدد من الاستشاريين المتخصصين في الأورام والحضور، أجاب خلالها المتحدثين على أسئلة الحضور، قبل أن تتحول الأنظار إلى الناجين الذين تحدثوا عن تجاربهم، بعضهم حضوريًا وآخرون عبر تقنية "زوم". واستمع الحضور باهتمام بالغ إلى هذه التجارب التي جسدت في الكثير من جزئياتها معاني الإيمان والصبر وقوة العزيمة، خاصة مشاركة المتعافية الدكتورة سامية العمودي التي قدمت نصائح قيمة عن الدعم الأسري والنفسي وزيادة التوعية بحقوق مرضى السرطان.

جدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يضم مركزًا متخصصًا في علاج الأورام، ويعمل به نخبة من أميز وأمهر الكفاءات الطبية، إضافة إلى أنه مجهز بأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية، كأشعة الرنين المغناطيسي والماموجرام والخزعات وأجهزة ضخ العلاج الكيماوي ومختبر لفحص الدم وآخر للأنسجة لدراسة وقراءة العينات، إضافة إلى تقنيات علاجية جديدة كـ"العلاج الكيماوي عالي الحرارة داخل البطن" أو HIPEC.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
10:29 AM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
07:12 PM

بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.. "سليمان الحبيب" ينظم ندوة "رحلتك بعد التعافي"

شارك فيها نخبة من الأطباء والاستشاريين والممارسين الصحيين بجانب المتعافين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
448

نظم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ندوة بعنوان "رحلتك بعد التعافي وانتهاء العلاج"، احتفاءً بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، شارك فيها نخبة من الأطباء والاستشاريين، والممارسين الصحيين، بالإضافة إلى عددٍ من المتعافين.

في البداية رحب الدكتور سمير سندي المدير الطبي للمستشفى، بالمشاركين والحضور، مشددًا على أهمية الفعالية التي تصادف اليوم العالمي للسرطان، وقصد منها الاستماع إلى تجارب وخبرات الأطباء والمتعافين من المرض، والاستفادة منها، إضافة إلى رفع الوعي بالمرض، وطرق الوقاية منه والكشف المبكر عنه، الذي يساعد كثيرًا في تشافي المصابين من السرطان الذي يعد أحد أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم في عصرنا الحالي.

من جانبه شكر المدير التنفيذي للمستشفى سلمان العتيبي الجميع على تلبية الدعوة، مضيفًا أن الندوة تأتي في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تجد اهتمامًا كبيرًا ومتزايدًا من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، الذي درج على المشاركة باستمرار في كل الأيام والمناسبات الصحية العالمية والوطنية بفعالية، وترسل عبرها رسائلها التثقيفية والتوعوية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والحد من انتشار الأمراض المزمنة والخطيرة.

واستهلت الدكتورة أم الخير عبدالله أبو الخير استشاري أورام ورئيس مركز الأورام بالمستشفى، الندوة بتعريف المرض، واستعرضت أنواعه وأسباب الإصابة به، والسبل المثلى للوقاية منه، وقدمت كذلك نصائح قيمة للمتعافين، والذين لا زالوا يتلقون العلاج، وسلطت الضوء على التطور الكبير الذي طرأ على تشخيص وعلاج مختلف أنواع أمراض السرطان.

وشهدت الندوة كذلك جلسة نقاشية بين عدد من الاستشاريين المتخصصين في الأورام والحضور، أجاب خلالها المتحدثين على أسئلة الحضور، قبل أن تتحول الأنظار إلى الناجين الذين تحدثوا عن تجاربهم، بعضهم حضوريًا وآخرون عبر تقنية "زوم". واستمع الحضور باهتمام بالغ إلى هذه التجارب التي جسدت في الكثير من جزئياتها معاني الإيمان والصبر وقوة العزيمة، خاصة مشاركة المتعافية الدكتورة سامية العمودي التي قدمت نصائح قيمة عن الدعم الأسري والنفسي وزيادة التوعية بحقوق مرضى السرطان.

جدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يضم مركزًا متخصصًا في علاج الأورام، ويعمل به نخبة من أميز وأمهر الكفاءات الطبية، إضافة إلى أنه مجهز بأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية، كأشعة الرنين المغناطيسي والماموجرام والخزعات وأجهزة ضخ العلاج الكيماوي ومختبر لفحص الدم وآخر للأنسجة لدراسة وقراءة العينات، إضافة إلى تقنيات علاجية جديدة كـ"العلاج الكيماوي عالي الحرارة داخل البطن" أو HIPEC.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,785
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,405
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة