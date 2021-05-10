قوات الاحتلال تقتحم باحات الأقصى.. وإصابة مئات الفلسطينيين

اعتقلت عددًا من المصابين وتقوم حاليًا بإفراغ المسجد بالكامل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم باحات المسجد الأقصى، وأغلقت البوابات المؤدية له, ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية، ونشرت القناصة في أماكن متفرقة من المسجد الأقصى وباحاته، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو المرابطين.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة أن عشرات المرابطين بالمسجد الأقصى أصيبوا بالرصاص المطاطي وبالاختناق بعد الاقتحام, مشيراً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من المصابين الفلسطينيين، وتقوم حاليًا بإفراغ المسجد بالكامل.

ونقلت مصادر محلية عن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تعامل مع 305 إصابات، وأن الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من دخول الأقصى.