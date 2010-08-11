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"سبق" تهنئ القيادة والشعب السعودي بحلول عيد الأضحى المبارك

داعية الله أن يتقبل من الحجاج وأن يجعل ذنبهم مغفورًا وسعيهم مشكورًا

يسر أسرة صحيفة "سبق" الإلكترونية، أن تتقدم بخالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك؛ سائلين المولى العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير والسلام.

داعين الله العلي القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يجعل ذنبهم مغفورًا وسعيهم مشكورًا.


وكل عام وأنتم بخير.

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"سبق" تهنئ القيادة والشعب السعودي بحلول عيد الأضحى المبارك
سبق

يسر أسرة صحيفة "سبق" الإلكترونية، أن تتقدم بخالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك؛ سائلين المولى العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير والسلام.

داعين الله العلي القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يجعل ذنبهم مغفورًا وسعيهم مشكورًا.


وكل عام وأنتم بخير.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:09 AM

"سبق" تهنئ القيادة والشعب السعودي بحلول عيد الأضحى المبارك

داعية الله أن يتقبل من الحجاج وأن يجعل ذنبهم مغفورًا وسعيهم مشكورًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسر أسرة صحيفة "سبق" الإلكترونية، أن تتقدم بخالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك؛ سائلين المولى العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير والسلام.

داعين الله العلي القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يجعل ذنبهم مغفورًا وسعيهم مشكورًا.


وكل عام وأنتم بخير.

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