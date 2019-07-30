بعد سقوطه بباريس.. الإعلامي "عبدالرحمن الشبيلي" في ذمة الله

أول سعودي يحصل على الدكتوراه في الإعلام

توفي، قبل قليل، عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن الشبيلي بعد سقوطه من شرفة منزله في باريس قبل أيام، وتعرض لإصابة حرجة ونُقل عبر الإخلاء للرياض، وسيصلى عليه في جامع الجوهرة البابطين بعد صلاة عصر يوم غد الأربعاء والدفن بمقبرة الشمال.

وغرد وزير الإعلام تركي الشبانة يوم أمس: "آلمني ما تعرض له الإعلامي الكبير الدكتور #عبدالرحمن_الشبيلي⁩ وقد اتصلت بابنته "شادن" للاطمئنان على صحته، وأبلغتها بحرص مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على أبنائه المثقفين والإعلاميين، وطلبت مني الأخت "شادن" أن أحث الجميع على الدعاء لأستاذنا بالشفاء وأن يلبسه الله ثوب العافية".

ووُلد "الشبيلي" عام 1944 بعنيزة وشارك في الحركة الثقافية والإعلامية بالسعودية وله مساهمة في تأسيس إذاعة "الرياض" وتلفزيون "الرياض"، وقدّم العديد من البرامج، وله العديد من الكتب والمشاركات والمؤلفات تصل لـ55 مؤلفاً، ويعد من أعمدة الإعلام في السعودية، فهو أول سعودي يحصل على شهادة الدكتوراه في الإعلام.

وشغل "الشبيلي" منصب المدير العام للتلفزيون في السعودية، ثم عين وكيلاً لوزارة الإعلام، ومن مؤلفاته "نحو إعلام أفضل" و"إعلام وأعلام" و"صالح العبدالله الشبيلي" و"الإعلام في المملكة العربية السعودية" و"محمد بن جبير" و"صفحات وثائقية من تاريخ الإعلام في المملكة العربية السعودية" و"حمد الجاسر" و"الملك عبدالعزيز و الإعلام".