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الرئيس الصيني يشيد بعلاقات بلاده مع الدول الإسلامية

قدم التهنئة لـ"التعاون الإسلامي" بمناسبة عقد قمة مكة

تلقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين برقية تهنئة من الرئيس الصيني شي جينبينغ بمناسبة عقد القمة الإسلامية "14" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة في 31 مايو 2019.

وقال الرئيس الصيني في برقيته: بمناسبة افتتاح أعمال القمة الإسلامية لمنظمة التعاون يطيب لي أن أتقدم نيابة عن حكومة الصين وشعبها بالتهاني الحارة لعقد هذه القمة، وإن منظمة التعاون الإسلامي تمثل رمزاً للتضامن بين الدول الإسلامية، وتقدم مساهمات مهمة في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية منذ تأسيسها قبل 50 عاماً، وهذا محل تقدير.

وأشاد الرئيس الصيني بالعلاقات التاريخية بين بلاده والدول الإسلامية.

وأضاف: يولي الجانب الصيني اهتماماً بالغاً لعلاقاته الودية مع الدول الإسلامية، ويعتبر منظمة التعاون الإسلامي جسراً مهماً للتعاون بين الصين والعالم الإسلامي، ويحرص على العمل مع الدول الإسلامية يداً بيد على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة ودفع التعاون العملي وتكثيف الحوار الحضاري، بما يفتح آفاقاً أرحب للعلاقات الودية بين الصين والعالم الإسلامي، ويسهم في بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس الصيني يشيد بعلاقات بلاده مع الدول الإسلامية
سبق

تلقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين برقية تهنئة من الرئيس الصيني شي جينبينغ بمناسبة عقد القمة الإسلامية "14" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة في 31 مايو 2019.

وقال الرئيس الصيني في برقيته: بمناسبة افتتاح أعمال القمة الإسلامية لمنظمة التعاون يطيب لي أن أتقدم نيابة عن حكومة الصين وشعبها بالتهاني الحارة لعقد هذه القمة، وإن منظمة التعاون الإسلامي تمثل رمزاً للتضامن بين الدول الإسلامية، وتقدم مساهمات مهمة في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية منذ تأسيسها قبل 50 عاماً، وهذا محل تقدير.

وأشاد الرئيس الصيني بالعلاقات التاريخية بين بلاده والدول الإسلامية.

وأضاف: يولي الجانب الصيني اهتماماً بالغاً لعلاقاته الودية مع الدول الإسلامية، ويعتبر منظمة التعاون الإسلامي جسراً مهماً للتعاون بين الصين والعالم الإسلامي، ويحرص على العمل مع الدول الإسلامية يداً بيد على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة ودفع التعاون العملي وتكثيف الحوار الحضاري، بما يفتح آفاقاً أرحب للعلاقات الودية بين الصين والعالم الإسلامي، ويسهم في بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
03:23 PM

الرئيس الصيني يشيد بعلاقات بلاده مع الدول الإسلامية

قدم التهنئة لـ"التعاون الإسلامي" بمناسبة عقد قمة مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تلقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين برقية تهنئة من الرئيس الصيني شي جينبينغ بمناسبة عقد القمة الإسلامية "14" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة في 31 مايو 2019.

وقال الرئيس الصيني في برقيته: بمناسبة افتتاح أعمال القمة الإسلامية لمنظمة التعاون يطيب لي أن أتقدم نيابة عن حكومة الصين وشعبها بالتهاني الحارة لعقد هذه القمة، وإن منظمة التعاون الإسلامي تمثل رمزاً للتضامن بين الدول الإسلامية، وتقدم مساهمات مهمة في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية منذ تأسيسها قبل 50 عاماً، وهذا محل تقدير.

وأشاد الرئيس الصيني بالعلاقات التاريخية بين بلاده والدول الإسلامية.

وأضاف: يولي الجانب الصيني اهتماماً بالغاً لعلاقاته الودية مع الدول الإسلامية، ويعتبر منظمة التعاون الإسلامي جسراً مهماً للتعاون بين الصين والعالم الإسلامي، ويحرص على العمل مع الدول الإسلامية يداً بيد على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة ودفع التعاون العملي وتكثيف الحوار الحضاري، بما يفتح آفاقاً أرحب للعلاقات الودية بين الصين والعالم الإسلامي، ويسهم في بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.

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