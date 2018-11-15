نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، إلى فرصة تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية على عدد من المحافظات والمراكز في منطقة جازان. ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية، وفقاً لتقارير الأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة التي تفيد باستمرارية الحالة الجوية، وهو ما يوجب اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها. وأهابت مديرية الدفاع المدني بجازان بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة والابتعاد عن المجسمات الجمالية والأجسام المتحركة، وعدم التهور والمغامرة في الأماكن الخطرة وأماكن جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ، متمنية السلامة للجميع.

الأرصاد تعلن استمرار تقلبات الحالة الجوية على عدة مناطق وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-11-15 نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، إلى فرصة تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية على عدد من المحافظات والمراكز في منطقة جازان.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية، وفقاً لتقارير الأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة التي تفيد باستمرارية الحالة الجوية، وهو ما يوجب اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بجازان بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة والابتعاد عن المجسمات الجمالية والأجسام المتحركة، وعدم التهور والمغامرة في الأماكن الخطرة وأماكن جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ، متمنية السلامة للجميع.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440 03:48 PM

الأرصاد تعلن استمرار تقلبات الحالة الجوية على عدة مناطق الدفاع المدني دعا إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات





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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، إلى فرصة تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية على عدد من المحافظات والمراكز في منطقة جازان.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية، وفقاً لتقارير الأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة التي تفيد باستمرارية الحالة الجوية، وهو ما يوجب اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بجازان بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة والابتعاد عن المجسمات الجمالية والأجسام المتحركة، وعدم التهور والمغامرة في الأماكن الخطرة وأماكن جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ، متمنية السلامة للجميع.