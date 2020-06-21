قصة حالة.. شاب نقل عدوى "كورونا" لـ21 فردًا في زيارة عائلية

لم يتخذ الإجراءات الاحترازية.. منها حالتان حرجتان تخضعان للرعاية الطبية

كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة؛ موضحة أنه خلال زيارة عائلية تسبب فرد مصاب لم يتخذ الإجراءات الاحترازية في عدوى 21 فردًا من 4 عائلات منهم كبار سن وأطفال؛ منها حالتان حرجتان تخضعان للرعاية الطبية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الأحد، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 157612 حالة، كما كشفت الوزارة عن تسجيل 2213 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي المتعافين 101130 حالة، كما أعلنت الوزارة عن 37 حالة وفاة "رحمهم الله"، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1267 حالة، كما كشفت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 55215؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة.