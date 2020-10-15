روسيا تسجل 13754 إصابة جديدة و286 وفاة بكورونا

لتحتل المركز الرابع من حيث أكبر عدد إصابات في العالم

سجلت روسيا اليوم 13754 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدداً قياسيًا من حالات الوفاة بلغ 286 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 23491.



وبلغت الإصابات مليوناً و354163 في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 145 مليون نسمة لتحتل المركز الرابع من حيث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.