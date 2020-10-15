النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا تسجل 13754 إصابة جديدة و286 وفاة بكورونا

لتحتل المركز الرابع من حيث أكبر عدد إصابات في العالم

سجلت روسيا اليوم 13754 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدداً قياسيًا من حالات الوفاة بلغ 286 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 23491.


وبلغت الإصابات مليوناً و354163 في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 145 مليون نسمة لتحتل المركز الرابع من حيث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا تسجل 13754 إصابة جديدة و286 وفاة بكورونا
سبق

سجلت روسيا اليوم 13754 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدداً قياسيًا من حالات الوفاة بلغ 286 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 23491.


وبلغت الإصابات مليوناً و354163 في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 145 مليون نسمة لتحتل المركز الرابع من حيث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
11:15 AM

روسيا تسجل 13754 إصابة جديدة و286 وفاة بكورونا

لتحتل المركز الرابع من حيث أكبر عدد إصابات في العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
89

سجلت روسيا اليوم 13754 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدداً قياسيًا من حالات الوفاة بلغ 286 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 23491.


وبلغت الإصابات مليوناً و354163 في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 145 مليون نسمة لتحتل المركز الرابع من حيث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,924
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,489
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,935
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,412

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة