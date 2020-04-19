النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

قوميز يغادر إلى فرنسا.. ويشكر حكومة المملكة على مكافحة فيروس كورونا

غادر المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، هدّاف فريق الهلال، اليوم الأحد، عائداً إلى بلاده على متن طائرة خاصة؛ نظرًا لتوقف النشاط الكروي بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"؛ صورة له في مطار الملك خالد في مدينة الرياض، أرفقها بعبارة كتبها باللغة العربية قال فيها: مغادرة فورية للقاء عائلتي. أود أن أشكر وزارة الصحة والحكومة السعودية، وكل من يعمل كل يوم لتنفيذ الإجراءات المناسبة والوقائية في هذه الأيام الصعبة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
قوميز يغادر إلى فرنسا.. ويشكر حكومة المملكة على مكافحة فيروس كورونا
سبق

غادر المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، هدّاف فريق الهلال، اليوم الأحد، عائداً إلى بلاده على متن طائرة خاصة؛ نظرًا لتوقف النشاط الكروي بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"؛ صورة له في مطار الملك خالد في مدينة الرياض، أرفقها بعبارة كتبها باللغة العربية قال فيها: مغادرة فورية للقاء عائلتي. أود أن أشكر وزارة الصحة والحكومة السعودية، وكل من يعمل كل يوم لتنفيذ الإجراءات المناسبة والوقائية في هذه الأيام الصعبة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:26 PM

قوميز يغادر إلى فرنسا.. ويشكر حكومة المملكة على مكافحة فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
16,019

غادر المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، هدّاف فريق الهلال، اليوم الأحد، عائداً إلى بلاده على متن طائرة خاصة؛ نظرًا لتوقف النشاط الكروي بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"؛ صورة له في مطار الملك خالد في مدينة الرياض، أرفقها بعبارة كتبها باللغة العربية قال فيها: مغادرة فورية للقاء عائلتي. أود أن أشكر وزارة الصحة والحكومة السعودية، وكل من يعمل كل يوم لتنفيذ الإجراءات المناسبة والوقائية في هذه الأيام الصعبة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,358
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,777
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,299
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,418

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة