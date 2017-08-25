أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.

"الجبير" بحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية الهند وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-25 أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 05:18 PM

"الجبير" بحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية الهند أجرى اتصالًا هاتفيًّا استعرض فيه أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك





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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.