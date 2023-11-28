أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير قطر بالمملكة بمناسبة تعيينه في منصبه

تحدّثا عن العلاقات بين البلدين الشقيقين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، سفير دولة قطر الشقيقة لدى المملكة بندر العطية، بمناسبة تعيينه في منصبه.

وجرى خلال اللقاء، الحديث عن العلاقات بين البلدين الشقيقين، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أعرب سفير دولة قطر عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال.