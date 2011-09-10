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وزير الحج يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على إلغاء رسوم تكرار العمرة

قال: القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق  أهداف الرؤية باستقبال 30 مليوناً

رفع وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم المتضمن إلغاء رسوم تكرار العمرة.
وقال وزير الحج والعمرة: يأتي المرسوم الملكي الكريم في إطار حرص القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من كل أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.

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وزير الحج يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على إلغاء رسوم تكرار العمرة
سبق

رفع وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم المتضمن إلغاء رسوم تكرار العمرة.
وقال وزير الحج والعمرة: يأتي المرسوم الملكي الكريم في إطار حرص القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من كل أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
02:49 PM

وزير الحج يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على إلغاء رسوم تكرار العمرة

قال: القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق  أهداف الرؤية باستقبال 30 مليوناً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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رفع وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم المتضمن إلغاء رسوم تكرار العمرة.
وقال وزير الحج والعمرة: يأتي المرسوم الملكي الكريم في إطار حرص القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من كل أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.

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