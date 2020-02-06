"الحارثي" يحصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة "المؤسس"

منحت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، المشرف التربوي في مكتب التعليم بشمال جدة، الدكتور ماجد بن حامد الحارثي، درجة الدكتوراه بتقدير امتياز في تخصص التاريخ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية عن رسالته التي حملت عنوان "تشكيل خارطة المشرق العربي 1914-1973" والتي استعرض فيها العوامل التي ساهمت في تشكيل خارطة المشرق العربي في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، بحضور عدد من الأكاديميين والقيادات التعليمية.

وأشرف على رسالة الدكتوراه، أستاذ التاريخ الحديث بقسم التاريخ، أ.د. تركي بن عجلان وضمت لجنة التحكيم التي ناقشت الرسالة كلًا من أ.د. عمر بابكور من جامعة أم القرى مناقشًا خارجيًا، و أ.د. عبدالوهاب بابعير من جامعة الملك عبدالعزيز مناقشًا داخليًا، بحضور الدكتور عماد طاهر رئيس قسم التاريخ بالجامعة، مقررًا .