النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1569 إصابة

اتحاد الهجن يعتمد لائحة تنظيمية لتطوير السباقات

للمشاركة بالرموز على 3 مطايا

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بالإجماع الاستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في رياضة الهجن.

وبيّن المجلس أن لائحة الميادين تحتوي على تصنيف الميادين في المملكة إلى ثلاث فئات بناءً على حجم الميدان وكثافة المشاركين، حيث تتميز كل فئة بمواصفات بناء على حجم الميدان، وتحديد كل الاشتراطات للحصول على سكن داخل الميادين، وتوضيح لكل الحقوق الشروط بين الملاك والميدان والخطوات والآلية المتبعة للحصول على رخصة لإقامة سباق، مع إتاحة الفرصة لإدارة الميدان لجلب الرعاة للسباقات والأشواط وفق اشتراطات معينة.

وفيما يخص لائحة المشاركين، فقد تم وضع نظام شامل للمشاركين وتعريفهم بنظام المشاركة في السباقات، وكذلك متطلبات تسجيل المشاركين السعوديين والمشاركين من الخارج، مع توضيح كل الواجبات والمسؤوليات، وإصدار بطاقة (هجان) لمن يرغب ممارسة ركوب الهجن من المواطنين السعوديين وإنشاء قاعدة بيانات لهم، إضافة للسماح للشركات والمؤسسات بالدخول والمشاركة في السباقات كمُلاك.

كما أشار اتحاد الهجن إلى أن لائحة السباقات تشمل تحديد أنواع السباقات وفئاتها مثل سباقات المسافات القصيرة والماراثون، وتحديد موسم السباقات في ميادين المملكة، وشروط المشاركة في الأشواط المفتوحة والعامة، وتحديد 3 مطايا كحد أقصى لكل مالك للمشاركة.

يُذكر أن هذه اللوائح التي وضعها الاتحاد السعودي للهجن ستسهم في تطوير رياضة الهجن ليس على المستوى المحلي، إنما على المستوى العربي والعالمي، باعتبارها خارطة طريق للسير عليها لتطوير هذه الرياضة المهمة على مستوى العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اتحاد الهجن يعتمد لائحة تنظيمية لتطوير السباقات
سبق

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بالإجماع الاستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في رياضة الهجن.

وبيّن المجلس أن لائحة الميادين تحتوي على تصنيف الميادين في المملكة إلى ثلاث فئات بناءً على حجم الميدان وكثافة المشاركين، حيث تتميز كل فئة بمواصفات بناء على حجم الميدان، وتحديد كل الاشتراطات للحصول على سكن داخل الميادين، وتوضيح لكل الحقوق الشروط بين الملاك والميدان والخطوات والآلية المتبعة للحصول على رخصة لإقامة سباق، مع إتاحة الفرصة لإدارة الميدان لجلب الرعاة للسباقات والأشواط وفق اشتراطات معينة.

وفيما يخص لائحة المشاركين، فقد تم وضع نظام شامل للمشاركين وتعريفهم بنظام المشاركة في السباقات، وكذلك متطلبات تسجيل المشاركين السعوديين والمشاركين من الخارج، مع توضيح كل الواجبات والمسؤوليات، وإصدار بطاقة (هجان) لمن يرغب ممارسة ركوب الهجن من المواطنين السعوديين وإنشاء قاعدة بيانات لهم، إضافة للسماح للشركات والمؤسسات بالدخول والمشاركة في السباقات كمُلاك.

كما أشار اتحاد الهجن إلى أن لائحة السباقات تشمل تحديد أنواع السباقات وفئاتها مثل سباقات المسافات القصيرة والماراثون، وتحديد موسم السباقات في ميادين المملكة، وشروط المشاركة في الأشواط المفتوحة والعامة، وتحديد 3 مطايا كحد أقصى لكل مالك للمشاركة.

يُذكر أن هذه اللوائح التي وضعها الاتحاد السعودي للهجن ستسهم في تطوير رياضة الهجن ليس على المستوى المحلي، إنما على المستوى العربي والعالمي، باعتبارها خارطة طريق للسير عليها لتطوير هذه الرياضة المهمة على مستوى العالم.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
04:18 PM

اتحاد الهجن يعتمد لائحة تنظيمية لتطوير السباقات

للمشاركة بالرموز على 3 مطايا

A A A
نافل السبيعي - الرياض
0
320

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بالإجماع الاستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في رياضة الهجن.

وبيّن المجلس أن لائحة الميادين تحتوي على تصنيف الميادين في المملكة إلى ثلاث فئات بناءً على حجم الميدان وكثافة المشاركين، حيث تتميز كل فئة بمواصفات بناء على حجم الميدان، وتحديد كل الاشتراطات للحصول على سكن داخل الميادين، وتوضيح لكل الحقوق الشروط بين الملاك والميدان والخطوات والآلية المتبعة للحصول على رخصة لإقامة سباق، مع إتاحة الفرصة لإدارة الميدان لجلب الرعاة للسباقات والأشواط وفق اشتراطات معينة.

وفيما يخص لائحة المشاركين، فقد تم وضع نظام شامل للمشاركين وتعريفهم بنظام المشاركة في السباقات، وكذلك متطلبات تسجيل المشاركين السعوديين والمشاركين من الخارج، مع توضيح كل الواجبات والمسؤوليات، وإصدار بطاقة (هجان) لمن يرغب ممارسة ركوب الهجن من المواطنين السعوديين وإنشاء قاعدة بيانات لهم، إضافة للسماح للشركات والمؤسسات بالدخول والمشاركة في السباقات كمُلاك.

كما أشار اتحاد الهجن إلى أن لائحة السباقات تشمل تحديد أنواع السباقات وفئاتها مثل سباقات المسافات القصيرة والماراثون، وتحديد موسم السباقات في ميادين المملكة، وشروط المشاركة في الأشواط المفتوحة والعامة، وتحديد 3 مطايا كحد أقصى لكل مالك للمشاركة.

يُذكر أن هذه اللوائح التي وضعها الاتحاد السعودي للهجن ستسهم في تطوير رياضة الهجن ليس على المستوى المحلي، إنما على المستوى العربي والعالمي، باعتبارها خارطة طريق للسير عليها لتطوير هذه الرياضة المهمة على مستوى العالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,864
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,265
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,183
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,601

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة