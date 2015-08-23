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توقعات باشتداد واتساع كبير للأمطار خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع

تتسم بالغزارة على عدة مناطق بالمملكة وموجات غبارية تحد من الرؤية

لا تزال التوقعات الجوية الخاصة بتزايد واتساع رقعة التقلبات الجوية وفرص الأمطار خلال الأيام القادمة في المملكة العربية السعودية، ثابتة ولله الحمد، مع استمرار المؤشرات على حدوث تدفق للرطوبة المدارية نحو الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية من شبه الجزيرة العربية خلال النصف الثاني هذا الأسبوع، كنتيجة لتعمق منخفض البحر الأحمر نحو الشمال من المملكة.

المؤشرات الأولية وفق موقع "طقس العرب" تعتبر ممتازة ومبشرة للغاية بشمولية الأمطار لمناطق باتت تعيش فترة من الجفاف والانقطاع المطري منذ دخول فصل الصيف، مثل منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كما سينجم عن هذا التدفق للرطوبة المدارية، اشتدادٌ واتساع في رقعة الأمطار على عموم المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، مثل أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد حتى الطائف وربما أجزاء من مكة المكرمة.

الهطول المطري بشكل عام سيتسم بالغزارة أحيانًا على أجزاء من جازان وعسير وربما الطائف؛ على أن يكون أقل شدة في تبوك والمدينة المنورة ونجران والله أعلم.

ونظرًا للانقطاع المطري الطويل، يُتوقع أن تعمل الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية على إثارة موجات غبارية محلية تحد من مدى الرؤية الأفقية في كل من تبوك والمدينة المنورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقعات باشتداد واتساع كبير للأمطار خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع
سبق

لا تزال التوقعات الجوية الخاصة بتزايد واتساع رقعة التقلبات الجوية وفرص الأمطار خلال الأيام القادمة في المملكة العربية السعودية، ثابتة ولله الحمد، مع استمرار المؤشرات على حدوث تدفق للرطوبة المدارية نحو الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية من شبه الجزيرة العربية خلال النصف الثاني هذا الأسبوع، كنتيجة لتعمق منخفض البحر الأحمر نحو الشمال من المملكة.

المؤشرات الأولية وفق موقع "طقس العرب" تعتبر ممتازة ومبشرة للغاية بشمولية الأمطار لمناطق باتت تعيش فترة من الجفاف والانقطاع المطري منذ دخول فصل الصيف، مثل منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كما سينجم عن هذا التدفق للرطوبة المدارية، اشتدادٌ واتساع في رقعة الأمطار على عموم المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، مثل أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد حتى الطائف وربما أجزاء من مكة المكرمة.

الهطول المطري بشكل عام سيتسم بالغزارة أحيانًا على أجزاء من جازان وعسير وربما الطائف؛ على أن يكون أقل شدة في تبوك والمدينة المنورة ونجران والله أعلم.

ونظرًا للانقطاع المطري الطويل، يُتوقع أن تعمل الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية على إثارة موجات غبارية محلية تحد من مدى الرؤية الأفقية في كل من تبوك والمدينة المنورة.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
12:33 PM

توقعات باشتداد واتساع كبير للأمطار خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع

تتسم بالغزارة على عدة مناطق بالمملكة وموجات غبارية تحد من الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لا تزال التوقعات الجوية الخاصة بتزايد واتساع رقعة التقلبات الجوية وفرص الأمطار خلال الأيام القادمة في المملكة العربية السعودية، ثابتة ولله الحمد، مع استمرار المؤشرات على حدوث تدفق للرطوبة المدارية نحو الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية من شبه الجزيرة العربية خلال النصف الثاني هذا الأسبوع، كنتيجة لتعمق منخفض البحر الأحمر نحو الشمال من المملكة.

المؤشرات الأولية وفق موقع "طقس العرب" تعتبر ممتازة ومبشرة للغاية بشمولية الأمطار لمناطق باتت تعيش فترة من الجفاف والانقطاع المطري منذ دخول فصل الصيف، مثل منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كما سينجم عن هذا التدفق للرطوبة المدارية، اشتدادٌ واتساع في رقعة الأمطار على عموم المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، مثل أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد حتى الطائف وربما أجزاء من مكة المكرمة.

الهطول المطري بشكل عام سيتسم بالغزارة أحيانًا على أجزاء من جازان وعسير وربما الطائف؛ على أن يكون أقل شدة في تبوك والمدينة المنورة ونجران والله أعلم.

ونظرًا للانقطاع المطري الطويل، يُتوقع أن تعمل الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية على إثارة موجات غبارية محلية تحد من مدى الرؤية الأفقية في كل من تبوك والمدينة المنورة.

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