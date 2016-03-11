البحرين تعلن تسجيل 77 حالة كورونا جديدة والعدد يرتفع لـ189

بعد فحوصات الدفعة الأولى للقادمين من إيران ضمن خطة الإجلاء

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، أن فحوصات الدفعة الأولى من المواطنين القادمين من إيران ضمن خطة الإجلاء، بيّنت وجود 77 حالة قائمة وسلامة 88 شخصًا من فيروس كورونا؛‎ ليرتفع عدد المصابين إلى 189 حالة.

وتفصيلًا قالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية: في إطار خطة الإجلاء للمواطنين المتواجدين في إيران؛ فقد قامت وزارة الصحة بالعمل على ترتيب عودة المواطنين المسجلين على دفعات على متن طائرات مستأجرة من قِبَل وزارة الصحة؛ حيث وصلت أولى هذه الدفعات على متن إحدى هذه الطائرات المؤجرة.

أفادت بذلك وزارة الصحة، التي كشفت أن نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى من المواطنين القادمين على متن الطائرة المؤجرة ضمن خطة إجلاء المواطنين البحرينيين من إيران والبالغ عددهم 165 مواطنًا ومواطنة، عن وجود 77 حالة قائمة تم نقلهم لمركز العزل والعلاج؛ في حين تَبَيّن سلامة 88 شخصًا وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتم نقلهم لأحد مراكز الحجر الصحي الاحترازي.

وأكدت وزارة الصحة البحرينية أن عملية الإجلاء التي تمت للمواطنين المتواجدين أمس كانت وفق إجراءات محكمة طبيًّا ومعتمدة دوليًّا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها قامت فور وصول أول دفعة من المواطنين من إيران إلى مملكة البحرين على متن الطائرة المؤجرة بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة؛ حيث تم إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة للمواطنين في الأماكن المخصصة لذلك، وتحت إشراف الطواقم الطبية المتخصصة، وبناءً على النتائج تم نقلهم لمراكز الحجر الصحي الاحترازي، أو مراكز العزل والعلاج؛ وفقًا للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قِبَل منظمة الصحة العالمية.