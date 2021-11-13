تفجير شاحنة يخلّف 6 قتلى و7 جرحى في العاصمة الأفغانية
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم
أفاد مسؤول في حركة طالبان، بأن قنبلة مغناطيسية مثبتة في شاحنة صغيرة، انفجرت في منطقة ذات كثافة سكانية شيعية بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم (السبت)؛ مما أدى إلى سقوط عدد غير معروف من الضحايا.
وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن ستة أشخاص قُتلوا وأصيب سبعة على الأقل، في الانفجار الذي وقع في منطقة داشت بارجي غربي كابول، وهو الأحدث في سلسلة من الهجمات في أنحاء أفغانستان في الأسابيع الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".
ولم يرد تأكيد لعدد الضحايا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.. والمنطقة مأهولة بكثافة من الهزارة الشيعة، الذين كانوا هدفًا لهجمات متكررة من قِبَل تنظيم "داعش" الإرهابي.
تفجير شاحنة يخلّف 6 قتلى و7 جرحى في العاصمة الأفغانية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-11-13
أفاد مسؤول في حركة طالبان، بأن قنبلة مغناطيسية مثبتة في شاحنة صغيرة، انفجرت في منطقة ذات كثافة سكانية شيعية بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم (السبت)؛ مما أدى إلى سقوط عدد غير معروف من الضحايا.
وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن ستة أشخاص قُتلوا وأصيب سبعة على الأقل، في الانفجار الذي وقع في منطقة داشت بارجي غربي كابول، وهو الأحدث في سلسلة من الهجمات في أنحاء أفغانستان في الأسابيع الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".
ولم يرد تأكيد لعدد الضحايا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.. والمنطقة مأهولة بكثافة من الهزارة الشيعة، الذين كانوا هدفًا لهجمات متكررة من قِبَل تنظيم "داعش" الإرهابي.
أفاد مسؤول في حركة طالبان، بأن قنبلة مغناطيسية مثبتة في شاحنة صغيرة، انفجرت في منطقة ذات كثافة سكانية شيعية بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم (السبت)؛ مما أدى إلى سقوط عدد غير معروف من الضحايا.
وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن ستة أشخاص قُتلوا وأصيب سبعة على الأقل، في الانفجار الذي وقع في منطقة داشت بارجي غربي كابول، وهو الأحدث في سلسلة من الهجمات في أنحاء أفغانستان في الأسابيع الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".
ولم يرد تأكيد لعدد الضحايا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.. والمنطقة مأهولة بكثافة من الهزارة الشيعة، الذين كانوا هدفًا لهجمات متكررة من قِبَل تنظيم "داعش" الإرهابي.