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تفجير شاحنة يخلّف 6 قتلى و7 جرحى في العاصمة الأفغانية

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم

أفاد مسؤول في حركة طالبان، بأن قنبلة مغناطيسية مثبتة في شاحنة صغيرة، انفجرت في منطقة ذات كثافة سكانية شيعية بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم (السبت)؛ مما أدى إلى سقوط عدد غير معروف من الضحايا.

وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن ستة أشخاص قُتلوا وأصيب سبعة على الأقل، في الانفجار الذي وقع في منطقة داشت بارجي غربي كابول، وهو الأحدث في سلسلة من الهجمات في أنحاء أفغانستان في الأسابيع الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولم يرد تأكيد لعدد الضحايا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.. والمنطقة مأهولة بكثافة من الهزارة الشيعة، الذين كانوا هدفًا لهجمات متكررة من قِبَل تنظيم "داعش" الإرهابي.

......................................................

جراء انفجار قنبلة مغناطيسية تم زرعها في سيارة بمنطقة دشت برتشي

تفجير في العاصمة الأفغانية كابل وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين

أكدت وسائل إعلام أفغانية أن انفجارًا دوى، اليوم السبت، في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابل.

وطبقًا لوكالة "آماج نيوز" الأفغانية، فإن الانفجار وقع في منطقة دشت برتشي في الدائرة الأمنية الـ13 غرب كابل.

وقالت "آماج نيوز" الأفغانية: إن الحادث وقع جراء انفجار قنبلة مغناطيسية تم زرعها في سيارة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تفجير شاحنة يخلّف 6 قتلى و7 جرحى في العاصمة الأفغانية
سبق

أفاد مسؤول في حركة طالبان، بأن قنبلة مغناطيسية مثبتة في شاحنة صغيرة، انفجرت في منطقة ذات كثافة سكانية شيعية بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم (السبت)؛ مما أدى إلى سقوط عدد غير معروف من الضحايا.

وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن ستة أشخاص قُتلوا وأصيب سبعة على الأقل، في الانفجار الذي وقع في منطقة داشت بارجي غربي كابول، وهو الأحدث في سلسلة من الهجمات في أنحاء أفغانستان في الأسابيع الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولم يرد تأكيد لعدد الضحايا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.. والمنطقة مأهولة بكثافة من الهزارة الشيعة، الذين كانوا هدفًا لهجمات متكررة من قِبَل تنظيم "داعش" الإرهابي.

......................................................

جراء انفجار قنبلة مغناطيسية تم زرعها في سيارة بمنطقة دشت برتشي

تفجير في العاصمة الأفغانية كابل وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين

أكدت وسائل إعلام أفغانية أن انفجارًا دوى، اليوم السبت، في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابل.

وطبقًا لوكالة "آماج نيوز" الأفغانية، فإن الانفجار وقع في منطقة دشت برتشي في الدائرة الأمنية الـ13 غرب كابل.

وقالت "آماج نيوز" الأفغانية: إن الحادث وقع جراء انفجار قنبلة مغناطيسية تم زرعها في سيارة.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
04:52 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
07:22 PM

تفجير شاحنة يخلّف 6 قتلى و7 جرحى في العاصمة الأفغانية

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤول في حركة طالبان، بأن قنبلة مغناطيسية مثبتة في شاحنة صغيرة، انفجرت في منطقة ذات كثافة سكانية شيعية بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم (السبت)؛ مما أدى إلى سقوط عدد غير معروف من الضحايا.

وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن ستة أشخاص قُتلوا وأصيب سبعة على الأقل، في الانفجار الذي وقع في منطقة داشت بارجي غربي كابول، وهو الأحدث في سلسلة من الهجمات في أنحاء أفغانستان في الأسابيع الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولم يرد تأكيد لعدد الضحايا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.. والمنطقة مأهولة بكثافة من الهزارة الشيعة، الذين كانوا هدفًا لهجمات متكررة من قِبَل تنظيم "داعش" الإرهابي.

......................................................

جراء انفجار قنبلة مغناطيسية تم زرعها في سيارة بمنطقة دشت برتشي

تفجير في العاصمة الأفغانية كابل وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين

أكدت وسائل إعلام أفغانية أن انفجارًا دوى، اليوم السبت، في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابل.

وطبقًا لوكالة "آماج نيوز" الأفغانية، فإن الانفجار وقع في منطقة دشت برتشي في الدائرة الأمنية الـ13 غرب كابل.

وقالت "آماج نيوز" الأفغانية: إن الحادث وقع جراء انفجار قنبلة مغناطيسية تم زرعها في سيارة.

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