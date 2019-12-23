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"السعودية للتموين" تجدد عقدها مع الخطوط 10 سنوات بـ 12 مليار ريال

كأطول مدة يتعاقد الطرفان عليها لتموين رحلاتها الداخلية والدولية

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة مدرجة في تداول) عن تجديد عقدها المبرم مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والذي ينتهي بتاريخ 31/12/2019م، وذلك لفترة عقدية تقدر بعشر سنوات كأطول مدة يتعاقد الطرفان عليها في عقد تموين الطائرات، مما يؤكد عمق الشراكة والثقة المتبادلة بين الطرفين .

يأتي ذلك اعتباراً من تاريخ 01/01/2020م وحتى 31/12/2029م، حيث ستقوم شركة الخطوط السعودية للتموين بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات الخطوط السعودية الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات وعدد من الخدمات المساندة الأخرى بقيمة عقد تقديرية تبلغ اثني عشرة مليار ريال سعودي.

وأعلنت الشركة في بيان لها على موقع تداول عن توقعها بأن يساهم هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من عام 2020م، إضافة إلى مساهمته في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز منظومة أعمالها مع الخطوط السعودية، حيث ستستفيد الشركة بموجب هذا العقد من النمو المتزايد في أسطول الخطوط السعودية والزيادة المرتقبة في عدد رحلاتها ومسافريها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل الجوي على المستوى المحلي والدولي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين محمد بن عبدالعزيز السرحان: نحن فخورون جداً بالشراكة الإستراتيجية مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والممتدة لأكثر من ثمانية وثلاثين عاماً والتي تعد مؤشراً على خبرة وكفاءة الشركة وثقة عملائها وتميز خدماتها ومواكبتها للتطور المستمر طوال العقود الماضية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي بن محمد الغبان على جاهزية الشركة لتقديم الخدمات بأعلى المعايير العالمية بما يتوافق مع خطط ورؤى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وأضاف قائلاً: "تقدم الشركة باقة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات، من ضمنها مجموعة متكاملة من خدمات التموين والضيافة في المرافق والأماكن النائية والحج والعمرة، إضافة إلى خدمات التجزئة والدعم لصالح العملاء المحليين والدوليين.

شركة الخطوط السعودية للتموين المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تموين الطائرات

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"السعودية للتموين" تجدد عقدها مع الخطوط 10 سنوات بـ 12 مليار ريال
سبق

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة مدرجة في تداول) عن تجديد عقدها المبرم مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والذي ينتهي بتاريخ 31/12/2019م، وذلك لفترة عقدية تقدر بعشر سنوات كأطول مدة يتعاقد الطرفان عليها في عقد تموين الطائرات، مما يؤكد عمق الشراكة والثقة المتبادلة بين الطرفين .

يأتي ذلك اعتباراً من تاريخ 01/01/2020م وحتى 31/12/2029م، حيث ستقوم شركة الخطوط السعودية للتموين بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات الخطوط السعودية الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات وعدد من الخدمات المساندة الأخرى بقيمة عقد تقديرية تبلغ اثني عشرة مليار ريال سعودي.

وأعلنت الشركة في بيان لها على موقع تداول عن توقعها بأن يساهم هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من عام 2020م، إضافة إلى مساهمته في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز منظومة أعمالها مع الخطوط السعودية، حيث ستستفيد الشركة بموجب هذا العقد من النمو المتزايد في أسطول الخطوط السعودية والزيادة المرتقبة في عدد رحلاتها ومسافريها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل الجوي على المستوى المحلي والدولي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين محمد بن عبدالعزيز السرحان: نحن فخورون جداً بالشراكة الإستراتيجية مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والممتدة لأكثر من ثمانية وثلاثين عاماً والتي تعد مؤشراً على خبرة وكفاءة الشركة وثقة عملائها وتميز خدماتها ومواكبتها للتطور المستمر طوال العقود الماضية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي بن محمد الغبان على جاهزية الشركة لتقديم الخدمات بأعلى المعايير العالمية بما يتوافق مع خطط ورؤى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وأضاف قائلاً: "تقدم الشركة باقة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات، من ضمنها مجموعة متكاملة من خدمات التموين والضيافة في المرافق والأماكن النائية والحج والعمرة، إضافة إلى خدمات التجزئة والدعم لصالح العملاء المحليين والدوليين.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
06:10 PM

"السعودية للتموين" تجدد عقدها مع الخطوط 10 سنوات بـ 12 مليار ريال

كأطول مدة يتعاقد الطرفان عليها لتموين رحلاتها الداخلية والدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة مدرجة في تداول) عن تجديد عقدها المبرم مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والذي ينتهي بتاريخ 31/12/2019م، وذلك لفترة عقدية تقدر بعشر سنوات كأطول مدة يتعاقد الطرفان عليها في عقد تموين الطائرات، مما يؤكد عمق الشراكة والثقة المتبادلة بين الطرفين .

يأتي ذلك اعتباراً من تاريخ 01/01/2020م وحتى 31/12/2029م، حيث ستقوم شركة الخطوط السعودية للتموين بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات الخطوط السعودية الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات وعدد من الخدمات المساندة الأخرى بقيمة عقد تقديرية تبلغ اثني عشرة مليار ريال سعودي.

وأعلنت الشركة في بيان لها على موقع تداول عن توقعها بأن يساهم هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من عام 2020م، إضافة إلى مساهمته في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز منظومة أعمالها مع الخطوط السعودية، حيث ستستفيد الشركة بموجب هذا العقد من النمو المتزايد في أسطول الخطوط السعودية والزيادة المرتقبة في عدد رحلاتها ومسافريها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل الجوي على المستوى المحلي والدولي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين محمد بن عبدالعزيز السرحان: نحن فخورون جداً بالشراكة الإستراتيجية مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والممتدة لأكثر من ثمانية وثلاثين عاماً والتي تعد مؤشراً على خبرة وكفاءة الشركة وثقة عملائها وتميز خدماتها ومواكبتها للتطور المستمر طوال العقود الماضية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي بن محمد الغبان على جاهزية الشركة لتقديم الخدمات بأعلى المعايير العالمية بما يتوافق مع خطط ورؤى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وأضاف قائلاً: "تقدم الشركة باقة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات، من ضمنها مجموعة متكاملة من خدمات التموين والضيافة في المرافق والأماكن النائية والحج والعمرة، إضافة إلى خدمات التجزئة والدعم لصالح العملاء المحليين والدوليين.

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