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الاتفاق يستقبل حلواني.. والثلاثي الأجنبي ينتظم في التدريبات

"العطوي " فرض تدريبات صباحية ومسائية

رفع المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي من درجة استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد بإقامة التدريب اليوم الخميس على فترتين صباحية ومسائية تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/2021.

وشهد تدريب اليوم مشاركة الظهير الأيسر الجديد حسين حلواني لأول مرة، والذي رحب به الفريق عبر ممر الاستقبال قبل بداية التدريب، كما انتظم الثلاثي الأجنبي السلوفاكي فيليب كيش والتونسي نعيم سليتي والبرازيلي إليريك دي سوزا بعد تجاوزهم فحص بروتوكول وزارة الصحة للقادمين من الخارج.

وكان تدريب الفترة الصباحية الذي أقيم في أحد الأندية الصحية بالدمام عبر مجموعتين قد تركز على تقوية العضلات، في حين أجرى الفريق تدريبه المسائي على ملعب عبد الله الدبل بالنادي حيث ابتدأ بتمارين لياقية على عدة محطات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يستقبل حلواني.. والثلاثي الأجنبي ينتظم في التدريبات
سبق

رفع المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي من درجة استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد بإقامة التدريب اليوم الخميس على فترتين صباحية ومسائية تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/2021.

وشهد تدريب اليوم مشاركة الظهير الأيسر الجديد حسين حلواني لأول مرة، والذي رحب به الفريق عبر ممر الاستقبال قبل بداية التدريب، كما انتظم الثلاثي الأجنبي السلوفاكي فيليب كيش والتونسي نعيم سليتي والبرازيلي إليريك دي سوزا بعد تجاوزهم فحص بروتوكول وزارة الصحة للقادمين من الخارج.

وكان تدريب الفترة الصباحية الذي أقيم في أحد الأندية الصحية بالدمام عبر مجموعتين قد تركز على تقوية العضلات، في حين أجرى الفريق تدريبه المسائي على ملعب عبد الله الدبل بالنادي حيث ابتدأ بتمارين لياقية على عدة محطات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
10:06 PM

الاتفاق يستقبل حلواني.. والثلاثي الأجنبي ينتظم في التدريبات

"العطوي " فرض تدريبات صباحية ومسائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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رفع المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي من درجة استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد بإقامة التدريب اليوم الخميس على فترتين صباحية ومسائية تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/2021.

وشهد تدريب اليوم مشاركة الظهير الأيسر الجديد حسين حلواني لأول مرة، والذي رحب به الفريق عبر ممر الاستقبال قبل بداية التدريب، كما انتظم الثلاثي الأجنبي السلوفاكي فيليب كيش والتونسي نعيم سليتي والبرازيلي إليريك دي سوزا بعد تجاوزهم فحص بروتوكول وزارة الصحة للقادمين من الخارج.

وكان تدريب الفترة الصباحية الذي أقيم في أحد الأندية الصحية بالدمام عبر مجموعتين قد تركز على تقوية العضلات، في حين أجرى الفريق تدريبه المسائي على ملعب عبد الله الدبل بالنادي حيث ابتدأ بتمارين لياقية على عدة محطات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

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