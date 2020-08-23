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2.6 مليون مشرد في الصومال بسبب كورونا والفيضانات

تُواجه أسوأ انتشار للجراد الصحراوي منذ 25 عامًا

أكد الممثل الخاص للأمين العام للصومال، جيمس سوان، أن لوباء كوفيد-19 تأثير سلبي شديد على الاقتصاد في الصومال، مثل بقية دول العالم؛ حيث تتوقع الحكومة انخفاضًا بنسبة 11% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأضاف "سوان" أن الأمم المتحدة تعمل على تعزيز استجابة الحكومة الصومالية، وأعادت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها توجيه أنشطتها لإعطاء الأولوية للوباء؛ لافتًا النظر إلى أنه حتى قبل ظهور الفيروس، هناك أكثر من 5 ملايين صومالي كانوا بالفعل بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن هناك 2.6 مليون شخص في البلاد مشردون داخليًّا، ويتأثر مليون الآن بالفيضانات.

وأفاد بأن البلاد تتعامل كذلك مع أسوأ انتشار للجراد الصحراوي منذ 25 عامًا، وأن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الطريقة التي ستمضي بها الصومال في الانتخابات المقررة؛ مضيفًا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم البلاد في هذه العملية.

فيروس كورونا الجديد

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2.6 مليون مشرد في الصومال بسبب كورونا والفيضانات
سبق

أكد الممثل الخاص للأمين العام للصومال، جيمس سوان، أن لوباء كوفيد-19 تأثير سلبي شديد على الاقتصاد في الصومال، مثل بقية دول العالم؛ حيث تتوقع الحكومة انخفاضًا بنسبة 11% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأضاف "سوان" أن الأمم المتحدة تعمل على تعزيز استجابة الحكومة الصومالية، وأعادت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها توجيه أنشطتها لإعطاء الأولوية للوباء؛ لافتًا النظر إلى أنه حتى قبل ظهور الفيروس، هناك أكثر من 5 ملايين صومالي كانوا بالفعل بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن هناك 2.6 مليون شخص في البلاد مشردون داخليًّا، ويتأثر مليون الآن بالفيضانات.

وأفاد بأن البلاد تتعامل كذلك مع أسوأ انتشار للجراد الصحراوي منذ 25 عامًا، وأن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الطريقة التي ستمضي بها الصومال في الانتخابات المقررة؛ مضيفًا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم البلاد في هذه العملية.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
08:24 AM

2.6 مليون مشرد في الصومال بسبب كورونا والفيضانات

تُواجه أسوأ انتشار للجراد الصحراوي منذ 25 عامًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الممثل الخاص للأمين العام للصومال، جيمس سوان، أن لوباء كوفيد-19 تأثير سلبي شديد على الاقتصاد في الصومال، مثل بقية دول العالم؛ حيث تتوقع الحكومة انخفاضًا بنسبة 11% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأضاف "سوان" أن الأمم المتحدة تعمل على تعزيز استجابة الحكومة الصومالية، وأعادت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها توجيه أنشطتها لإعطاء الأولوية للوباء؛ لافتًا النظر إلى أنه حتى قبل ظهور الفيروس، هناك أكثر من 5 ملايين صومالي كانوا بالفعل بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن هناك 2.6 مليون شخص في البلاد مشردون داخليًّا، ويتأثر مليون الآن بالفيضانات.

وأفاد بأن البلاد تتعامل كذلك مع أسوأ انتشار للجراد الصحراوي منذ 25 عامًا، وأن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الطريقة التي ستمضي بها الصومال في الانتخابات المقررة؛ مضيفًا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم البلاد في هذه العملية.

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