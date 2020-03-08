جامعة المؤسس: تعليق الدراسة للطلاب فقط.. واستمرار هيئة التدريس لدعم التعليم عن بعد

"اليوبي" وجه بتأجيل الفعاليات والملتقيات غير الضرورية واتخاذ احتياطات السلامة

وجه مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي بتأجيل الفعاليات والملتقيات غير الضرورية، انطلاقاً من التوجيهات السامية والتوصيات الاحترازية التي اتخذتها الدولة والوزارات المعنية في الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا.



وتفصيلاً، أعلنت الجامعة أن تعليق الدراسة يشمل الطلاب والطالبات فقط مع استمرار عمل الهيئة التعليمية والإدارية للعمل على دعم برامج التعليم عن بعد والبلاك بورد حسب المتبع، مع الحرص على تعزيز وسائل السلامة وإلغاء البصمة للموظفين واتخاذ كافة الاحتياطات لسلامة الجميع بإذن الله.