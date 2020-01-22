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مجلس الأمن يدعو طرفَي النزاع في ليبيا إلى التوصل سريعاً لوقف إطلاق النار

في بيان صدر ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين

دعا مجلس الأمن الدولي طرفَي النزاع في ليبيا إلى التوصل في أقرب وقت ممكن؛ لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حد للحرب الدائرة في هذا البلد.

وقال المجلس، في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عُقدت الأحد حول ليبيا، إن أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

ومن المفترض أن تتشكّل هذه اللجنة العسكرية التي تمّ الاتفاق على تشكيلها في قمة برلين من خمسة أعضاء يمثلون القوات الموالية للحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وخمسة أعضاء يمثلون قوات المشير خليفة حفتر؛ ومهمتها تحديد سُبل تعزيز وقف الأعمال العدائية بين الطرفين.

مجلس الأمن الدولي ليبيا وقف إطلاق النار

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مجلس الأمن يدعو طرفَي النزاع في ليبيا إلى التوصل سريعاً لوقف إطلاق النار
سبق

دعا مجلس الأمن الدولي طرفَي النزاع في ليبيا إلى التوصل في أقرب وقت ممكن؛ لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حد للحرب الدائرة في هذا البلد.

وقال المجلس، في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عُقدت الأحد حول ليبيا، إن أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

ومن المفترض أن تتشكّل هذه اللجنة العسكرية التي تمّ الاتفاق على تشكيلها في قمة برلين من خمسة أعضاء يمثلون القوات الموالية للحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وخمسة أعضاء يمثلون قوات المشير خليفة حفتر؛ ومهمتها تحديد سُبل تعزيز وقف الأعمال العدائية بين الطرفين.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
08:21 AM

مجلس الأمن يدعو طرفَي النزاع في ليبيا إلى التوصل سريعاً لوقف إطلاق النار

في بيان صدر ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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دعا مجلس الأمن الدولي طرفَي النزاع في ليبيا إلى التوصل في أقرب وقت ممكن؛ لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حد للحرب الدائرة في هذا البلد.

وقال المجلس، في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عُقدت الأحد حول ليبيا، إن أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

ومن المفترض أن تتشكّل هذه اللجنة العسكرية التي تمّ الاتفاق على تشكيلها في قمة برلين من خمسة أعضاء يمثلون القوات الموالية للحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وخمسة أعضاء يمثلون قوات المشير خليفة حفتر؛ ومهمتها تحديد سُبل تعزيز وقف الأعمال العدائية بين الطرفين.

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