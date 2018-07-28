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"أمانة مكة" تدعو أصحاب الشركات إلى استخراج تصاريح المساكن الجماعية الإلزامية للعمالة

في مُدة أقصاها "أسبوعان" تفادياً للغرامات والجزاءات المنصوص عليها

دعت أمانة العاصمة المقدّسة أصحاب الشركات والمؤسسات -ممّن لديهم سكن جماعي للعمالة- داخل مكة المكرّمة وفي نطاق البلديات الفرعية والمرتبطة بها، المبادرة إلى استخراج التراخيص الإلزامية للمساكن الجماعية، والتقدم للبلديات التي تقع ضِمن نطاقها الإشرافي لطلب استخراج التصاريح النظامية في مُدةٍ أقصاها "أسبوعان" تفادياً للغرامات والجزاءات المنصوص عليها بعد انتهاء المهلة من قبل اللجان المعنية.

وأكَّدت الأمانة مُتابعة تطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد والتحقق من جودة وبيئة السكن والالتزام بالمعايير المُحددة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تنظيم قِطاع المساكن الجماعية والقضاء على العشوائية وتحفيز القطاع الخاص ومُلاك العقار لإنشاء مساكن عُمّالية من شأنها أن تُسهم بتوفير بيئة سكن مناسبة لتلك الفئة، وتحقيقاً لاستقرار الحياة الآمنة والصحية لهم، وفق معايير ذات جودة تحفظ حقوقهم.

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"أمانة مكة" تدعو أصحاب الشركات إلى استخراج تصاريح المساكن الجماعية الإلزامية للعمالة
سبق

دعت أمانة العاصمة المقدّسة أصحاب الشركات والمؤسسات -ممّن لديهم سكن جماعي للعمالة- داخل مكة المكرّمة وفي نطاق البلديات الفرعية والمرتبطة بها، المبادرة إلى استخراج التراخيص الإلزامية للمساكن الجماعية، والتقدم للبلديات التي تقع ضِمن نطاقها الإشرافي لطلب استخراج التصاريح النظامية في مُدةٍ أقصاها "أسبوعان" تفادياً للغرامات والجزاءات المنصوص عليها بعد انتهاء المهلة من قبل اللجان المعنية.

وأكَّدت الأمانة مُتابعة تطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد والتحقق من جودة وبيئة السكن والالتزام بالمعايير المُحددة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تنظيم قِطاع المساكن الجماعية والقضاء على العشوائية وتحفيز القطاع الخاص ومُلاك العقار لإنشاء مساكن عُمّالية من شأنها أن تُسهم بتوفير بيئة سكن مناسبة لتلك الفئة، وتحقيقاً لاستقرار الحياة الآمنة والصحية لهم، وفق معايير ذات جودة تحفظ حقوقهم.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
12:30 PM

"أمانة مكة" تدعو أصحاب الشركات إلى استخراج تصاريح المساكن الجماعية الإلزامية للعمالة

في مُدة أقصاها "أسبوعان" تفادياً للغرامات والجزاءات المنصوص عليها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دعت أمانة العاصمة المقدّسة أصحاب الشركات والمؤسسات -ممّن لديهم سكن جماعي للعمالة- داخل مكة المكرّمة وفي نطاق البلديات الفرعية والمرتبطة بها، المبادرة إلى استخراج التراخيص الإلزامية للمساكن الجماعية، والتقدم للبلديات التي تقع ضِمن نطاقها الإشرافي لطلب استخراج التصاريح النظامية في مُدةٍ أقصاها "أسبوعان" تفادياً للغرامات والجزاءات المنصوص عليها بعد انتهاء المهلة من قبل اللجان المعنية.

وأكَّدت الأمانة مُتابعة تطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد والتحقق من جودة وبيئة السكن والالتزام بالمعايير المُحددة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تنظيم قِطاع المساكن الجماعية والقضاء على العشوائية وتحفيز القطاع الخاص ومُلاك العقار لإنشاء مساكن عُمّالية من شأنها أن تُسهم بتوفير بيئة سكن مناسبة لتلك الفئة، وتحقيقاً لاستقرار الحياة الآمنة والصحية لهم، وفق معايير ذات جودة تحفظ حقوقهم.

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