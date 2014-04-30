غارات للتحالف العربي تدمّر مخزن أسلحة للميليشيات الحوثية بتعز
استهدف مركبات عسكرية وتعزيزات وتجمعات للانقلابيين في البرج
دمّرت غارات لمقاتلات التحالف العربي، آليات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقالت مصادر ميدانية يمنية: إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارة جوية استهدفت مركبة محملة بسلاح تابعة للميليشيا الحوثية في منطقة الكمب.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، أن غارات أخرى لطيران التحالف، طالت مخزن أسلحة تابعاً للميليشيات الانقلابية في المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى تدمير عربة في مفرق العشملة بغارة مماثلة.
كما شنت المقاتلات غارتين استهدفتا تعزيزات وتجمعات للميليشيات الحوثية خلف محطة الكهرباء في منطقة البرح.
وتأتي الغارات في وقت تدفع فيه الميليشيات الانقلابية بتعزيزات كبيرة بمقاتليها وعتادها في محاولة منها لتحقيق تقدم ميداني في جبهة مقبنة.
غارات للتحالف العربي تدمّر مخزن أسلحة للميليشيات الحوثية بتعز
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2018-04-29
دمّرت غارات لمقاتلات التحالف العربي، آليات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقالت مصادر ميدانية يمنية: إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارة جوية استهدفت مركبة محملة بسلاح تابعة للميليشيا الحوثية في منطقة الكمب.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، أن غارات أخرى لطيران التحالف، طالت مخزن أسلحة تابعاً للميليشيات الانقلابية في المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى تدمير عربة في مفرق العشملة بغارة مماثلة.
كما شنت المقاتلات غارتين استهدفتا تعزيزات وتجمعات للميليشيات الحوثية خلف محطة الكهرباء في منطقة البرح.
وتأتي الغارات في وقت تدفع فيه الميليشيات الانقلابية بتعزيزات كبيرة بمقاتليها وعتادها في محاولة منها لتحقيق تقدم ميداني في جبهة مقبنة.
29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
01:09 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:21 AM
غارات للتحالف العربي تدمّر مخزن أسلحة للميليشيات الحوثية بتعز
استهدف مركبات عسكرية وتعزيزات وتجمعات للانقلابيين في البرج
دمّرت غارات لمقاتلات التحالف العربي، آليات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقالت مصادر ميدانية يمنية: إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارة جوية استهدفت مركبة محملة بسلاح تابعة للميليشيا الحوثية في منطقة الكمب.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، أن غارات أخرى لطيران التحالف، طالت مخزن أسلحة تابعاً للميليشيات الانقلابية في المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى تدمير عربة في مفرق العشملة بغارة مماثلة.
كما شنت المقاتلات غارتين استهدفتا تعزيزات وتجمعات للميليشيات الحوثية خلف محطة الكهرباء في منطقة البرح.
وتأتي الغارات في وقت تدفع فيه الميليشيات الانقلابية بتعزيزات كبيرة بمقاتليها وعتادها في محاولة منها لتحقيق تقدم ميداني في جبهة مقبنة.