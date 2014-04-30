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غارات للتحالف العربي تدمّر مخزن أسلحة للميليشيات الحوثية بتعز

استهدف مركبات عسكرية وتعزيزات وتجمعات للانقلابيين في البرج

دمّرت غارات لمقاتلات التحالف العربي، آليات ‏عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية ‏المدعومة من إيران في ‏مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.‏

وقالت مصادر ميدانية يمنية: إن مقاتلات التحالف ‏العربي ‏شنت غارة جوية استهدفت مركبة محملة ‏بسلاح تابعة ‏للميليشيا الحوثية في منطقة الكمب.‏

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، أن ‏غارات أخرى لطيران التحالف، طالت مخزن أسلحة ‏تابعاً ‏للميليشيات الانقلابية في المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى تدمير ‏عربة ‏في مفرق العشملة بغارة مماثلة.‏

كما شنت المقاتلات غارتين استهدفتا تعزيزات ‏وتجمعات ‏للميليشيات الحوثية خلف محطة الكهرباء في منطقة ‏البرح.‏

وتأتي الغارات في وقت تدفع فيه الميليشيات الانقلابية ‏بتعزيزات ‏كبيرة بمقاتليها وعتادها في محاولة منها ‏لتحقيق تقدم ‏ميداني في جبهة مقبنة.‏

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غارات للتحالف العربي تدمّر مخزن أسلحة للميليشيات الحوثية بتعز
سبق

دمّرت غارات لمقاتلات التحالف العربي، آليات ‏عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية ‏المدعومة من إيران في ‏مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.‏

وقالت مصادر ميدانية يمنية: إن مقاتلات التحالف ‏العربي ‏شنت غارة جوية استهدفت مركبة محملة ‏بسلاح تابعة ‏للميليشيا الحوثية في منطقة الكمب.‏

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، أن ‏غارات أخرى لطيران التحالف، طالت مخزن أسلحة ‏تابعاً ‏للميليشيات الانقلابية في المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى تدمير ‏عربة ‏في مفرق العشملة بغارة مماثلة.‏

كما شنت المقاتلات غارتين استهدفتا تعزيزات ‏وتجمعات ‏للميليشيات الحوثية خلف محطة الكهرباء في منطقة ‏البرح.‏

وتأتي الغارات في وقت تدفع فيه الميليشيات الانقلابية ‏بتعزيزات ‏كبيرة بمقاتليها وعتادها في محاولة منها ‏لتحقيق تقدم ‏ميداني في جبهة مقبنة.‏

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
01:09 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:21 AM

غارات للتحالف العربي تدمّر مخزن أسلحة للميليشيات الحوثية بتعز

استهدف مركبات عسكرية وتعزيزات وتجمعات للانقلابيين في البرج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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7,195

دمّرت غارات لمقاتلات التحالف العربي، آليات ‏عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية ‏المدعومة من إيران في ‏مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.‏

وقالت مصادر ميدانية يمنية: إن مقاتلات التحالف ‏العربي ‏شنت غارة جوية استهدفت مركبة محملة ‏بسلاح تابعة ‏للميليشيا الحوثية في منطقة الكمب.‏

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، أن ‏غارات أخرى لطيران التحالف، طالت مخزن أسلحة ‏تابعاً ‏للميليشيات الانقلابية في المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى تدمير ‏عربة ‏في مفرق العشملة بغارة مماثلة.‏

كما شنت المقاتلات غارتين استهدفتا تعزيزات ‏وتجمعات ‏للميليشيات الحوثية خلف محطة الكهرباء في منطقة ‏البرح.‏

وتأتي الغارات في وقت تدفع فيه الميليشيات الانقلابية ‏بتعزيزات ‏كبيرة بمقاتليها وعتادها في محاولة منها ‏لتحقيق تقدم ‏ميداني في جبهة مقبنة.‏

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